A qué hora juega River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario buscará seguir con la racha positiva que lo hará escalar a las primeras posiciones. Por su parte, el conjunto cordobés querrá hacer historia ante su gente: ganarle a los del Chacho y cortar la sucesión de resultados negativos que arrastra. Por + Seguir en







En caso de ganar, River podría escalar hasta la segunda posición, y asegurarse un lugar en los playoffs @RiverPlate

River visitará a Estudiantes de Río Cuarto este domingo, por la 11° fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo y escalar a las primeras posiciones del grupo.

El Millonario, llega a este partido en alza, luego de ganar tres de sus últimos cuatro partidos (empató el restante), lo que le permitió ubicarse quinto en la tabla de posiciones con 17 puntos y a solo tres del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza, que en caso de cosechar los tres puntos, podría escalar al segundo o tercer lugar, dependiendo del resultado de Rosario Central frente a los mendocinos.

Para este encuentro, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet podría repetir el mismo equipo por tercer partido consecutivo, aunque todavía tiene una incógnita: más allá de que todo indica que Kendry Páez saldría al campo de juego desde el arranque, durante la semana probó a Joaquín Freitas, de buenos ingresos ante el Globo y el Verde.

Por su parte, los cordobeses tuvieron un arranque para el olvido, ya que solo sumaron cuatro puntos en 10 partidos, ubicándose en el último lugar de la tabla de promedios, y de la Zona B. En la anual, únicamente supera a Newell's, que tiene tres y hoy es quien lo acompañaría a la Primera Nacional.

Pensando la formación que podría recibir al conjunto de Núñez, no se espera que Gerardo Acuña realice varios cambios con respecto al que viene de caer en Avellaneda contra Racing, aunque podría haber algunos retoques teniendo en cuenta la calidad de las individualidades del conjunto riverplatense.