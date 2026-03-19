Cómo es el fixture completo de River en la Copa Sudamericana 2026 El Millonario ya conoce a sus rivales para la fase de grupos y se definió a quién enfrentará en el comienzo del torneo. El sorteo se realizó este jueves en Paraguay, en la sede de la CONMEBOL. Por + Seguir en







River enfrentará un nuevo desafío en la Copa Sudamericana 2026.

River Plate renueva la ilusión de conseguir un nuevo título internacional, y el sueño va tomando una forma cada vez más concreta. Después del sorteo oficial que se realizó este jueves en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el Millonario ya conoce a sus rivales: Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2034776307288977644&partner=&hide_thread=false ¡Grupos definidos! Así se jugará la CONMEBOL #Sudamericana 2026#LaGranConquista pic.twitter.com/duDOUG6oe6 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 19, 2026 Al equipo de Eduardo Chacho Coudet le tocó uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volverá a jugar después de 11 años. La última vez que dijo presente, llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que el equipo jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana, donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.

Según el cronograma dispuesto por la CONMEBOL, la fase de grupos empezará en la semana del 8 de abril y finalizará el 27 de mayo. Los playoffs se jugarán en las semanas del 22 y 29 de julio, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

river grupo h ¿Cómo es el formato de la Copa Sudamericana? El torneo estará conformado por ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los que terminen en el primer puesto de cada zona clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una instancia de repechaje para seguir en competencia.