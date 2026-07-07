8 de julio de 2026 Inicio
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El FMI nombró a la argentina Silvana Tenreyro como su nueva economista jefa

La directora del organismo, Kristalina Georgieva, oficializó la designación de la especialista tucumana, quien asumirá su puesto el próximo 10 de agosto en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas.

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Silvana Tenreyro nació en Tucumán y tiene 52 años.

Silvana Tenreyro nació en Tucumán y tiene 52 años.

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció la incorporación de la argentina Silvana Tenreyro como nueva consejera económica y directora del Departamento de Investigación del organismo. La economista tucumana asumirá sus funciones oficiales el próximo lunes 10 de agosto en la sede de Washington, con el objetivo de reemplazar a Pierre-Olivier Gourinchas tras su retorno al ámbito académico.

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A través de la red social X, la titular del Fondo presentó y dio la bienvenida a la profesional. "Me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyro como la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja", expresó Georgieva.

Asimismo, la titular del organismo multilateral elogió las capacidades individuales de la economista para este periodo de transformación global. Al respecto, Georgieva sumó que: "Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso".

La nueva funcionaria del Fondo nació en la provincia de Tucumán, donde cursó sus estudios de grado y se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán. Años más tarde, completó su formación superior en los Estados Unidos, país en el cual obtuvo su maestría y su doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

Silvana Tenreyro, la economista argentina con una extensa trayectoria internacional

En la actualidad, Tenreyro se desempeña como Profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics, una institución en la cual dicta clases desde el año 2004. Gracias a sus tareas de investigación científica, publicadas en diversas revistas especializadas, la docente acumuló un amplio reconocimiento y distinciones en el plano global.

Su experiencia en el sector público abarca el paso por diversas bancas centrales y entidades de relevancia financiera de Europa y África. La especialista tucumana fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre los años 2017 y 2023, y colaboró además con el Banco de la Reserva Federal de Boston y el Banco de Mauricio.

Además, la profesional pertenece a la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, al mismo tiempo que mantiene su condición de miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. En este ámbito corporativo, Tenreyro también ejerció la presidencia de la Asociación Económica Europea antes de su actual nominación.

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