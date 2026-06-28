¿Tranquilidad para los hinchas de River? Juanfer Quintero habló sobre su futuro en medio del Mundial 2026 El mediocampista está con su Selección y si bien intentó no pronunciarse sobre su vínculo con el Millonario, tras el último partido de la fase de grupos respondió molesto, para aclarar la situación. Por Agregar C5N en









"Estoy en River, no ha cambiado nada", respondió Juanfer Quintero sobre su futuro.

Colombia jugó su último partido de la fase de grupos asegurando el primer puesto y las miradas del hincha de River está puesta en lo que sucederán con Juan Fernando Quintero, el futbolista que deberá regresar a Núñez post Mundial 2026, pero hay dudas de lo que sucederá.

En esa línea, el mediocampista enfrentó los micrófonos y las preguntas estuvieron nuevamente apuntado a su futuro con la camiseta del Millonario. Pese a que en la semana intentó evitar enfrentar esa situación, esta vez decidió ponerle fin a los rumores.

Tras el empate sin goles ante Portugal, el campeón de la Copa Libertadores, visiblemente molesto y con voz firme aseguró: “¿El futuro de qué si el presente es el Mundial? Estoy en River, no ha cambiado nada”.

En tanto al ser consultado por el regreso de su compatriota, Rafael Santos Borré al conjunto riverplatense consideró que “está muy bien, de eso se trata, de que ganemos muchos títulos”. Ambos futbolistas jugaron juntos en River, con Marcelo Gallardo como técnico, y ahora volverán a hacerlo, pero bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

#RIVER | JUANFER pic.twitter.com/IDiuO4nace — Gustavo García (@codigoriver) June 28, 2026 Por qué hay dudas sobre el futuro de Juanfer Quintero en River Tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet en River, Juan Fernando Quintero perdió terreno en el primer equipo, pese a haber sido clave en algunos choques que le terminaron dando al Millonario el pase a la final del Torneo Apertura 2026.

En esa línea, tras los playoff el representante del colombiano, Rodrigo Riep, sorprendió al abrirle la puerta a una posibe salida del futbolista en el mercado de pases. “Después de la Copa del Mundo veremos, porque los jugadores de este estilo solo quieren ser felices jugando”, sostuvo. A lo largo de esta Copa del Mundo, el mediocampista intentó esquivar hablar de su futuro ya que está concentrado en lo que es su competencia en este torneo y ahora la Selección cafetera, comandada por Néstor Lorenzo, ya está pensando en lo que serán los 16avos que jugarán ante Ghana el próximo viernes 3 de julio desde las 22:30 (hora argentina) en Kansas City.