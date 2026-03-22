22 de marzo de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Instituto de Córdoba, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize buscará corta la racha de cuatro empates en La Bombonera y así seguir dentro de los 8 para lograr la clasificación a los octavos de final.

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Boca jugará de local frente a Instituto (C)

Boca jugará de local frente a Instituto (C), desde las 20

Prensa Instituto

Boca recibirá este domingo a Instituto de Córdoba, correspondiente a la 11° fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con la intención de cortar una racha de puros empates en La Bombonera y de seguir sumando para lograr el pase a los playoffs.

Boca volverá a enfrentarse a Cruzeiro, como en la Sudamericana 2024.
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Hasta el momento, el Xeneize solo ganó uno de sus últimos siete partidos y además acumula cuatro empates consecutivos ante su gente, en los que acumula 14 puntos donde se posiciona séptimo en el grupo.

En lo que respecta al equipo que recibirá a la Gloria, Claudio Úbeda planea hacer un solo cambio obligatorio con respecto al que empató frente a Unión de Santa Fe. Ander Herrera volverá a ser titular en reemplazo de Santiago Ascacíbar, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo

En cuanto a la defensa, se penaba que el Sifón podría darle minutos desde el arranque a Juan Barinaga y Marco Pellegrino, sin embargo, ese movimiento en la última línea podría estar descartada ya que el entrenador planea mantener la base que no pierde desde la cuarta jornada.

Por su parte, los cordobeses están quedando afuera de los octavos de final ya que se posicionan en la 12° posición en la zona con solo 11 puntos, sin embargo, en caso de lograr una victoria en condición de visitante podría generarle la ilusión de meterse entre los 8 clasificados a la siguiente fase.

Para ello, se espera que el técnico, Diego Flores, no realice muchas variantes, teniendo en cuenta que sus dirigidos mostraron un gran carácter al remontarle el encuentro a Independiente ante su gente y se terminando quedando con los tres.

Boca - Instituto de Córdoba: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 20
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Jorge Baliño

Boca - Instituto de Córdoba: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
  • Instituto (C): Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
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