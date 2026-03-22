A qué hora juega Boca vs. Instituto de Córdoba, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize buscará corta la racha de cuatro empates en La Bombonera y así seguir dentro de los 8 para lograr la clasificación a los octavos de final. Por + Seguir en







Boca jugará de local frente a Instituto (C), desde las 20 Prensa Instituto

Boca recibirá este domingo a Instituto de Córdoba, correspondiente a la 11° fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con la intención de cortar una racha de puros empates en La Bombonera y de seguir sumando para lograr el pase a los playoffs.

Hasta el momento, el Xeneize solo ganó uno de sus últimos siete partidos y además acumula cuatro empates consecutivos ante su gente, en los que acumula 14 puntos donde se posiciona séptimo en el grupo.

En lo que respecta al equipo que recibirá a la Gloria, Claudio Úbeda planea hacer un solo cambio obligatorio con respecto al que empató frente a Unión de Santa Fe. Ander Herrera volverá a ser titular en reemplazo de Santiago Ascacíbar, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo

En cuanto a la defensa, se penaba que el Sifón podría darle minutos desde el arranque a Juan Barinaga y Marco Pellegrino, sin embargo, ese movimiento en la última línea podría estar descartada ya que el entrenador planea mantener la base que no pierde desde la cuarta jornada.

Por su parte, los cordobeses están quedando afuera de los octavos de final ya que se posicionan en la 12° posición en la zona con solo 11 puntos, sin embargo, en caso de lograr una victoria en condición de visitante podría generarle la ilusión de meterse entre los 8 clasificados a la siguiente fase.