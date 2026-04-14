14 de abril de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

Claudio Úbeda podría realizar solo un cambio respecto al equipo que debutó frente a Universidad Católica de Chile. No se guardará nada aunque el próximo domingo sea el Superclásico.

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Boca recibirá a Barcelona de Ecuador desde las 21 en La Bombonera

Boca recibirá a Barcelona de Ecuador desde las 21 en La Bombonera

Boca jugará este martes a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir su segundo victoria en el torneo internacional.

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Teniendo en cuenta que el próximo domingo será el Superclásico, el entrenador Claudio Úbeda no guardará nada y apostará por su once titular habitual, aunque podría realizar solo un cambio respecto al que cosechó la victoria ante los chilenos.

De buena actuación en el empate frente a Independiente el último fin de semana, Agustín Marchesín volverá a ser el dueño del arco en lugar de Leandro Brey.

Por su parte, el resto de las líneas se mantendría igual: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco estará en defensa. El mediocampo estará compuesto por el tridente Santiago Ascacíbar-Leandro Paredes-Milton Delgado, más la joyita de las inferiores, Tomás Aranda.

En tanto, la delantera será la dupla Miguel Merentiel y Adam Bareiro, pese a que el paraguayo estuvo en duda hasta el entrenamiento vespertino del lunes.

Por su parte, el conjuntoecuatoriano perdió en la primera fecha como local 1-0 ante Cruzeiro de Brasil, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia para no ver cómo se disipan sus posibilidades de pelear por la clasificación.

El encuentro también estará marcado por el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, ya que el delantero que es muy recordado por los hinchas de Boca actualmente juega en el equipo ecuatoriano.

Boca vs. Barcelona de Ecuador: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21
  • Televisión: Fox Sports y Disney+ Premium
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
  • VAR: Leonard Mosquera (Col)

Boca vs. Barcelona de Ecuador: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
  • Barcelona: José Contreras; Luca Sosa, Cristian Báez, Alex Rangel, Bryan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Matías Lugo, Gustavo Vallecilla; Darío Benedetto y Luis Cano. DT: César Farías.
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