A qué hora juega Boca vs. Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

Claudio Úbeda podría realizar solo un cambio respecto al equipo que debutó frente a Universidad Católica de Chile. No se guardará nada aunque el próximo domingo sea el Superclásico.

Boca recibirá a Barcelona de Ecuador desde las 21 en La Bombonera

Boca jugará este martes a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir su segundo victoria en el torneo internacional.

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El Xeneize llega con el pie derecho tras derrotar por 2 a 1 como visitante a la Universidad Católica de Chile gracias a los goles del mediocampista Leandro Paredes y del delantero paraguayo Adam Bareiro.

Teniendo en cuenta que el próximo domingo será el Superclásico, el entrenador Claudio Úbeda no guardará nada y apostará por su once titular habitual, aunque podría realizar solo un cambio respecto al que cosechó la victoria ante los chilenos.

De buena actuación en el empate frente a Independiente el último fin de semana, Agustín Marchesín volverá a ser el dueño del arco en lugar de Leandro Brey.

Por su parte, el resto de las líneas se mantendría igual: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco estará en defensa. El mediocampo estará compuesto por el tridente Santiago Ascacíbar-Leandro Paredes-Milton Delgado, más la joyita de las inferiores, Tomás Aranda.

En tanto, la delantera será la dupla Miguel Merentiel y Adam Bareiro, pese a que el paraguayo estuvo en duda hasta el entrenamiento vespertino del lunes.

Por su parte, el conjuntoecuatoriano perdió en la primera fecha como local 1-0 ante Cruzeiro de Brasil, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia para no ver cómo se disipan sus posibilidades de pelear por la clasificación.

El encuentro también estará marcado por el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, ya que el delantero que es muy recordado por los hinchas de Boca actualmente juega en el equipo ecuatoriano.

Boca vs. Barcelona de Ecuador: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 21

21 Televisión: Fox Sports y Disney+ Premium

Fox Sports y Disney+ Premium Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

Wilmar Roldán (Col) VAR: Leonard Mosquera (Col)

Boca vs. Barcelona de Ecuador: probables formaciones