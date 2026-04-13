La provocadora frase de un jugador de Barcelona en la previa del partido contra Boca: "Tampoco es..."

Sergio “Toto” Núñez palpitó lo que será el partido del torneo internacional por el Grupo D frente al Xeneize en La Bombonera, este martes desde las 21.

“Es Boca, tampoco es el Milan”, lanzó Toto Núñez sobre el duelo por la Copa Libertadores frente a Boca

Boca jugará este martes por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador, y en la previa uno de los jugadores del conjunto ecuatoriano lanzó una provocadora frase que generó polémica.

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El delantero Sergio “Toto” Núñez enfrentó los micrófonos apenas llegado al país para disputar el choque en La Bombonera este martes desde las 21 donde analizó y le bajó el precio el rival, generando una inmediata reacción entre los hinchas.

Tras la victoria durante el fin de semana, el uruguayo se mostró contento haber sumado tres puntos en el torneo local, pero al ser consultado por el enfrentamiento frente al equipo de Claudio Úbeda, declaró: “ Es un partido difícil, sabemos que es Boca, tampoco es el Milan y podemos ganar el partido”.

El jugador de 25 años también recordó los antecedentes recientes de su equipo en la competencia, destacando los triunfos obtenidos en instancias previas: “Así como lo ganamos en la Argentina contra Argentinos Juniors y en Brasil contra Botafogo, vamos a ir con esa mentalidad”.

Boca llega a este choque luego del buen debut de la semana pasada, en el que derrotó 2-1 como visitante a la Universidad Católica de Chile gracias a los goles del mediocampista Leandro Paredes y del delantero paraguayo Adam Bareiro.

"Es Boca, tampoco es el Milan..." El jugador uruguayo Sergio Núñez, de Barcelona de Guayaquil, en la previa del partido con Boca... pic.twitter.com/z80VBsQiap

De local, el Xeneize buscará un nuevo triunfo que le permita afianzarse en el Grupo D y comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final, aunque todavía falte mucho.

Cómo ver en vivo el partido de Boca vs. Barcelona de Ecuador

El segundo partido por el Grupo D de la Copa Libertadores de Boca frente a Barcelona de Ecuador será este martes desde las 21 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.

El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera y el enfrentamiento se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney+ Premium.