Se ponen a la venta las entradas para el Superclásico: a qué hora arranca y cómo comprar El partido más importante del semestre se jugará el domingo 19 de abril en el Monumental desde las 17, donde se espera la presencia de 85.000 espectadores. Por + Seguir en







Los socios de River tendrán que realizar la fila virtual desde las 10 para sacar la entrada para el Superclásico

El próximo domingo River jugará el Superclásico y los hinchas que querrán presenciar uno de los partidos más importantes del semestre tendrán la oportunidad de sacar la entrada este martes.

El partido más importante del semestre contra el Xeneize se disputará el próximo 19 de abril en Núñez desde las 17 y los hinchas ya están atentos a cuándo se deberán hacer la fila virtual para adquirir un ticket y estar presentes en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

De acuerdo a lo que detalló el club, la venta de tickets será a través de la plataforma virtual oficial RiverID, por lo que es fundamental tener en cuenta es que el acceso a las ubicaciones estará reservado para los distintos niveles de socios y abonados del club. Ante la gran expectativa, se espera que no queden remanentes el público general que no esté asociado.

Superclásico: cuándo y a qué hora se pondrán a la venta las entradas Socios: desde el martes 14 de abril a las 10.

desde el martes 14 de abril a las 10. Socios y Socios Comunitarios (Somos River): desde el martes 14 de abril a las 17.

desde el martes 14 de abril a las 17. No socios: en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma.

en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma. Vitalicios: desde el jueves 16 de abril a las 10, hasta el viernes 17 de abril a las 17. En cuanto a este último grupo, señalaron que el procedimiento será el mismo que viene sucediendo en los últimos partidos: deben ingresar a RiverID y allí seleccionar una platea en San Martín Baja, Belgrano Baja o cualquiera de las tribunas (en este último caso, sujeto a disponibilidad de ubicaciones).