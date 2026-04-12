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Quién es Zulan, la DJ argentina que hizo delirar al festival Coachella con la camiseta de Boca

La artista lució la camiseta del Xeneize y cerró su presentación con un remix del himno argentino y la canción Muchachos. “Qué orgullo”, se mostró emocionada.

Zulan se motró orgullosa y feliz de haber llevado el legado argentino y de Boca al festival 

Zulan se motró orgullosa y feliz de haber llevado el legado argentino y de Boca al festival 

Uno de los festivales más importante del mundo de la música electrónica, Coachella, vivió toda la pasión del fútbol argentino de la mano de la DJ, Zulan, quien se presentó en Coachella con la camiseta de Boca e hizo un remix con Muchachos y el himno nacional.

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.
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La también productora protagonizó un momento viral al transformar su show en una verdadera tribuna cuando se presentó en el escenario Sahara con la camiseta del Xeneize, club del cual es hincha, y una estética completamente con los colores azul y amarillo, llevando su fanatismo al centro de la escena.

Pero el punto más alto llegó sobre el final de su presentación cuando hizo un remix electrónico entre el himno nacional argentino, combinándolo con la deMuchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la canción que acompañó a la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

Y esa pasión que ella tenía se vio replicada en el público, quienes estallaron de euforia, saltos y un clima bien futbolero con el sello bien argentino. “Qué orgullo”, fue el posteo que realizó la artista en sus redes sociales junto a la bandera celeste y blanca y el emoji de la carita llorando.

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Además, en el dicho posteo de C5N, Amanda Szulansky, su nombre real, volvió a expresar lo que le generó su presentación en California, Estados Unidos: “Orgullosa de ser argentina y bostera. Gracias por compartir este video, no lo puedo creer”.

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Su show también incluyó material propio, como su tema Ricota, en una propuesta que mezcla house, garage y sonidos veraniegos.

Quién es Zulan, la DJ que hizo delirar a Coachella 2026

Amanda Szulansky, el nombre real de ZULAN, pasó su infancia viajando entre Estados Unidos y Argentina, donde supo combinar ambas culturas expresándolas en su propuesta artística.

ZULAN, una DJ y productora, fusiona el house con el latin dance y su estilo es reconocido por atraer a un público lleno de contrastes, haciendo que personas de diferentes culturas y gustos compartan la misma pista de baile.

La argentina ganó popularidad en la escena del dance internacional con lanzamientos como Forever y Campeón, ambos lanzados este 2025. Su música, que también incluye el popular single Match My Speed, la ha llevado a presentarse en escenarios de todo el mundo.

Su participación en Coachella 2026 marcó además un hito en su carrera: se convirtió en una de las primeras DJs argentinas en participar del festival y consolidó su crecimiento internacional, tras haber compartido escenario con figuras globales de la electrónica.

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