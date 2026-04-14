14 de abril de 2026 Inicio
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Boca recibe a Barcelona y Benedetto vuelve a La Bombonera: reveló cómo será su festejo si mete un gol

Tras el sorteo de la Copa Libertadores, el Pipa se prepara para un regreso cargado de emociones a la Bombonera.

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Benedetto vuelve a La Bombonera pero no como local. 

Benedetto vuelve a La Bombonera pero no como local. 

  • El sorteo de la fase de grupos determinó que Boca y Barcelona de Ecuador compartan el Grupo D.
  • Este martes se vivirá el regreso de Darío Benedetto al estadio Xeneize tras su salida en 2024.
  • El "Pipa" confesó que volver a la Bombonera le genera una mezcla de alegría y nostalgia.
  • El delantero de 35 años explicó que eligió el club de Guayaquil por la alta exigencia y la presión.

El azar de la Copa Libertadores en Luque ha decidido que los caminos de Boca Juniors y Darío Benedetto se crucen mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Tras el sorteo de la fase de grupos, el "Xeneize" quedó como cabeza de serie del Grupo D, donde deberá medirse ante la Universidad Católica de Chile, el Cruzeiro de Brasil y el Barcelona de Ecuador, el nuevo hogar del "Pipa".

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Para Benedetto, que ya tiene 35 años, el regreso al estadio que lo vio festejar 71 goles no es un partido más. El delantero, que supo ganar seis títulos con la azul y oro -incluyendo un triplete en su última consagración en la Supercopa Argentina 2023-, reconoció que el sorteo lo tomó por sorpresa: "Estuvimos atentos ahí al sorteo, tocó Boca... sensaciones encontradas", admitió con una sonrisa que mezcla nostalgia y profesionalismo.

A pesar de su salida en 2024 tras algunos conflictos internos, el vínculo con la tribuna sigue siendo el eje central de este duelo. El atacante es consciente de que su partida dejó heridas, pero confía en el lazo histórico que lo une a la Bombonera: "El cariño de la gente siempre está. Algunos están enojados, otros defraudados… Pero yo siento que es más el cariño que me tienen", afirmó, agregando que volver a pisar ese césped le genera una profunda alegría.

Darío Benedetto Boca
Darío Benedetto disputó un total de 172 partidos con la camiseta de Boca.

Darío Benedetto disputó un total de 172 partidos con la camiseta de Boca.

Su presente en Ecuador lo encuentra renovado. Tras pasos por México y Paraguay, recaló en Barcelona para reencontrarse con la alta competencia. "Elegí Barcelona de Ecuador porque me llamó la atención la propuesta. Resigné todo para venir a competir. No sé vivir sin tener presión, me gustan esos clubes", sentenció el 9.

Sin embargo, la gran incógnita que desvela a los hinchas es qué pasará si el destino lo pone frente al arco de Sergio Romero. ¿Habrá festejo o silencio? El "Pipa" fue tajante al respecto, priorizando su sentimiento por el club del cual es fanático: "No gritaría un gol por respeto, pero voy a querer ganar. Esto es fútbol. La gente va a querer que el equipo gane y el nueve haga goles. No se puede conformar a todo el mundo".

De esta manera, La Bombonera recibirá a uno de sus últimos grandes goleadores, quien llegará con la camiseta del "Ídolo" de Guayaquil, pero con el respeto intacto por el club que, según sus propias palabras, le hizo vivir momentos irrepetibles en su carrera: “Tengo cariño por todos. Fui feliz y lo agradezco”, expresó.

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