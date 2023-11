A días de la final entre Boca y Fluminense por la Libertadores, Pergolini habló sobre Riquelme

En diálogo con Nacional AM 870, Pergolini analizó el panorama de las elecciones que se realizarán en Boca en diciembre: "Creo que cambia mucho lo que suceda el sábado. Si le va bien, no hay que discutir nada. Ojalá que ganemos el sábado como decía uno el otro día: 'No, no sé porque sino se queda Riquelme'. Mejor ganemos la séptima y que se quede a vivir en el club para toda la vida, pero ahora si no la gana va a despertar otras cosas para charlar".

En tanto, opinó sobre el equipo y reconoció que no le agrada Jorge Almirón como DT del plantel. "Boca no ha logrado tener un gran equipo pero acá estamos. El patrimonio del club con los chicos que han salido, hacía rato que no lo veíamos. No me gusta Almirón pero es lo que hay. Los anteriores se fueron por mucho menos", marcó.

Por otro lado, recordó su dimisión como vicepresidente del Xeneize: "Fui cambiando los sentimientos desde que me fui de la dirigencia de Boca. Uno a veces peca de creer que si le va bien en algo puede trasladarlo a cualquier lado. Fui con esa vanidad y no me di cuenta que debería haber conocido más las políticas internas de los clubes".

Tras su llegada a Brasil, el plantel de Boca vivió un mal momento en el aeropuerto

En busca de la séptima Copa Libertadores y con 30 jugadores convocados, Boca se llegó a Brasil y se instaló en el hotel de Río de Janeiro y si bien recibió el cariño de un centenar de hinchas, apenas arribado a tierras cariocas sufrió un mal momento que finalmente fue solucionado.

El plantel dirigido por Jorge Almirón, que llegó al aeropuerto El Galeao, de Río de Janeiro, fue recibido por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, a quien se lo vio saludar en primera instancia al entrenador.

La delegación del Xeneize arribó cerca de las 20:15 de este miércoles y se instaló en el hotel Hilton Barra de la zona residencial de Barra de Tijuca para disputar el próximo sábado la final de la Copa Conmebol Libertadores ante Fluminense desde las 17 en el estadio Maracaná.

Al arribar al hotel, los futbolistas se bajaron del micro y se acercaron a saludar a los cientos de hinchas que rodeaban las inmediaciones del hotel, sin embargo, tuvieron un tenso momento cuando denunciaron en el aeropuerto el extravío de al menos cinco bolsos de utilería.

Por este motivo, los utileros del Xeneize se quedaron en el aeropuerto e hicieron el reclamo pertinente ante migraciones para que el inconveniente sea resuelto rápidamente. Sin embargo, niegan que pueda tratarse de un robo porque el equipaje fue despachado cuando partió el avión. De igual modo, el inconveniente se solucionó cerca de medianoche.