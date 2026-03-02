Es una leyenda y el presidente de su país advirtió que podría no jugar el Mundial 2026 En diálogo con el entrenador del seleccionado nacional, dio a conocer algunos criterios que serán importantes para definir las convocatorias. Por + Seguir en







La frase fue interpretada como un mensaje directo hacia la situación del histórico número diez.

Lula da Silva expresó que la convocatoria de Neymar al Mundial dependerá del estado físico real de los jugadores.

Carlo Ancelotti recibió respaldo institucional en la etapa previa a definir la lista definitiva.

La prolongada inactividad del delantero tras su lesión mantiene abierta la incógnita sobre su regreso.

Los próximos amistosos servirán como evaluación clave antes del cierre de la nómina. La posibilidad de que Neymar quede fuera de la próxima Copa del Mundo volvió a instalarse luego de las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien marcó una postura clara sobre los criterios de selección. El mandatario aseguró que al hablar con el entrenador, a quien en un principio no vio de la mejor manera por no haber nacido en Brasil, dio a conocer que "solo va a disputar la Copa del Mundo quien esté 100% físicamente y en totales condiciones: no habrá convocatorias solo por nombre solo serán considerados los futbolistas que lleguen en plenitud física".

Durante ese intercambio, el presidente remarcó que no habrá lugar para citaciones basadas únicamente en la trayectoria o el reconocimiento, sino en la actualidad deportiva. La frase fue interpretada como un mensaje directo hacia la situación del histórico número diez, que lleva tiempo sin actividad internacional.

La incertidumbre se explica por el largo proceso de recuperación que atravesó el delantero luego de la grave lesión sufrida en octubre de 2023, cuando disputó su último encuentro oficial con el seleccionado. Desde entonces, distintos cuerpos técnicos pasaron por el banco sin volver a convocarlo, mientras el jugador intentaba recuperar continuidad en el Santos.

En la preparación hacia el Mundial 2026, el equipo afrontará compromisos amistosos que funcionarán como banco de pruebas. Esos partidos serán determinantes para delinear la lista final de 26 convocados. El escenario, por ahora, permanece abierto, por lo que el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del delantero mientras define un plantel que priorizará rendimiento actual y regularidad competitiva por encima del peso de los nombres propios.

neymar lesion Los números de Neymar en la selección de Brasil El delantero arrastra más de un año sin sumar minutos con el seleccionado nacional desde aquella presentación ante Uruguay en la que padeció la rotura de ligamentos cruzados que lo dejó fuera de las canchas durante un largo período. Esa inactividad condicionó su presencia en los ciclos posteriores.

A lo largo de este tiempo, el actual entrenador sostuvo públicamente que lo considera uno de los mayores talentos surgidos en el país, aunque dejó en claro que solo evaluará su regreso cuando alcance una condición física total. La idea es evitar riesgos y contar únicamente con futbolistas listos para competir al máximo nivel. Neymar y Vinicius En cuanto a su aporte ofensivo con la selección, disputó 70 partidos, en los que marcó 46 goles y brindó 31 asistencias, mientras que en torneos continentales sumó 40 presencias, con 21 tantos y 23 pases decisivos. Por otra parte, en Copas del Mundo alcanzó 18 encuentros jugados, donde anotó 12 goles y entregó 5 asistencias, manteniendo protagonismo. En total, jugó 128 partidos en dónde hizo 79 goles y brindó 57 asistencias, cifras que explican su peso histórico dentro del seleccionado brasileño y el impacto que su estado físico puede tener en los desafíos del 2026.