La impresionante transformación de un actor que hizo de Superman: tiene más músculo que nunca

El inicio del rodaje en abril de 2026 impulsa una preparación física intensa de uno de los protagonistas del próximo estreno cinematográfico.

Nicholas Hoult luce su nueva musculatura como Lex Luthor.

Nicholas Hoult luce su nueva musculatura como Lex Luthor.

  • Nicholas Hoult atraviesa una de las transformaciones corporales más exigentes de su carrera, con un aumento visible de masa muscular para interpretar a Lex Luthor en la próxima película del universo del Hombre de Acero.

  • El actor, de 36 años, se sometió a un plan de entrenamiento enfocado en fuerza funcional y movilidad, con el objetivo de lograr una presencia más imponente sin resignar agilidad en pantalla.

  • La preparación física está vinculada al rodaje que comenzará en abril de 2026, según confirmó James Gunn, director de esta nueva etapa cinematográfica.

  • La película, secuela de Superman: El Hombre del Mañana, se estrenará el 9 de julio de 2027 y planteará una historia donde Lex Luthor y Superman deberán colaborar frente a una amenaza mayor.

La transformación física de Nicholas Hoult se convirtió en uno de los temas más comentados de la nueva etapa del universo del Hombre de Acero. Con una musculatura visiblemente más desarrollada y brazos notablemente fortalecidos, el actor atraviesa uno de los cambios corporales más impactantes de su carrera, impulsado por la exigencia de su próximo desafío cinematográfico.

A sus 36 años, el intérprete decidió enfocarse en una preparación intensa para dar vida a Lex Luthor, personaje que tendrá un rol central en la próxima película. La necesidad de construir una presencia más imponente en pantalla lo llevó a modificar su rutina y apostar por un entrenamiento específico, orientado a potenciar tanto la fuerza como la resistencia.

El contexto de esta evolución tiene fecha concreta. Según confirmó James Gunn, el rodaje comenzará en abril de 2026 y el estreno está previsto para el 9 de julio de 2027. La producción será la continuación de Superman: El Hombre del Mañana y profundizará el vínculo entre el icónico héroe y su histórico antagonista, en una trama que los obligará a colaborar ante una amenaza superior.

Nicholas Hault Superman 2
Nicholas Hoult protagoniza una de las transformaciones más impactantes en películas recientes del universo del Hombre de Acero, con un aumento notable de masa muscular para su nuevo desafío.

Nicholas Hoult protagoniza una de las transformaciones más impactantes en películas recientes del universo del Hombre de Acero, con un aumento notable de masa muscular para su nuevo desafío.

La transformación de Nicholas Hoult

El cambio corporal no fue improvisado. Nicholas Hoult se entrenó bajo la supervisión de Paolo Mascitti, especialista que también trabajó con Jonathan Bailey y Tom Ellis. El plan estuvo centrado en la fuerza funcional y la movilidad, dos pilares que permiten desarrollar masa muscular sin perder agilidad.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran avances concretos: bíceps más voluminosos, hombros definidos y una estructura física más robusta que en trabajos anteriores. En una de las publicaciones, el propio actor compartió una fotografía vinculada a su personaje, acompañando el momento con una referencia directa al universo del superhéroe.

El contraste con el nuevo Hombre de Acero, interpretado por David Corenswet, también forma parte del análisis previo al estreno. La preparación de Hoult parece responder a la necesidad de equilibrar visualmente ese enfrentamiento en pantalla, dotando a Lex Luthor de una presencia física acorde al peso narrativo que tendrá en la historia.

Nicholas Hault Superman
Para la nueva entrega de películas centradas en Superman, el actor trabajó fuerza funcional y movilidad bajo supervisión profesional para potenciar su presencia como Lex Luthor.

Para la nueva entrega de películas centradas en Superman, el actor trabajó fuerza funcional y movilidad bajo supervisión profesional para potenciar su presencia como Lex Luthor.

La apuesta por un villano más fuerte y dominante anticipa un duelo con mayor intensidad dramática. Más allá de los detalles argumentales que todavía restan conocerse, el cambio físico del actor ya se posiciona como uno de los ejes destacados de esta nueva producción, consolidando una imagen renovada que redefine su perfil en la industria.

