Por qué se derrumbó el edificio en Parque Patricios: qué se sabe y cuáles son las principales hipótesis técnicas

El ingeniero civil Claudio Rissetto analizó en C5N las posibles causas del colapso en el complejo Estación Buenos Aires. El Gobierno porteño confirmó la evacuación de 200 personas y que no hubo heridos.

El derrumbe parcial del estacionamiento subterráneo del complejo Estación Buenos Aires , en Mafalda 907, abre una serie de interrogantes técnicos. Para el ingeniero civil Claudio Rissetto , no se trata de un hecho aislado ni imprevisible: “No me llama la atención lo que sucedió porque he visto situaciones similares. Son situaciones repetitivas”, afirmó en declaraciones a C5N .

Rissetto sostuvo que, ante un colapso estructural, no puede descartarse ninguna hipótesis inicial. Enumeró posibles fallas de proyecto, errores de cálculo, deficiencias en la ejecución de la obra, sobrecarga o problemas de mantenimiento. “Cuando uno analiza problemas en la construcción, no hay que descartar ninguna de las posibilidades de entrada”, remarcó.

Uno de los focos que puso sobre la mesa es la combinación de cocheras subterráneas con jardines en la superficie. Según explicó, estos sectores suelen acumular tierra y humedad, lo que favorece filtraciones. En estructuras de hormigón armado, esas filtraciones pueden provocar corrosión en las armaduras de hierro, reduciendo progresivamente su resistencia hasta llegar al colapso.

También advirtió sobre una práctica frecuente: ante las filtraciones, algunos propietarios colocan chapas para desviar el agua que cae sobre los vehículos y así evitar manchas de sales que dañan la pintura. Esa solución, dijo, puede ocultar el problema estructural sin resolverlo. “Enmascaran la situación” , describió.

El especialista señaló que el estacionamiento soporta una carga importante de suelo y tierra. Aunque debería estar dimensionado para ese peso, un defecto constructivo, como recubrimientos de hormigón insuficientes sobre las armaduras , puede acelerar la corrosión del hierro y debilitar la estructura. “El hierro se corroe, reduce la resistencia hasta que llega el colapso”, sintetizó.

Respecto del edificio cuyos cimientos quedaron parcialmente a la vista tras el hundimiento, Rissetto aclaró que podría tratarse de la parte superior de la fundación. No obstante, advirtió que la estructura podría verse comprometida si existe un descalce en la base inferior.

Qué dijo el consorcio del edificio

El consorcio del edificio afectado publicó un comunicado en el que informaron que el desmoronamiento se produjo en el sector dos del complejo, donde estuvo trabajando una constructora.

"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que: no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policía", señalaron.

Luego informaron que en estos momentos se encuentran evaluando lo sucedido para entender qué ocurrió y definir los pasos a seguir. "Apenas contemos con información más precisa, se las estaremos comunicando. Agradecemos la calma y la colaboración de todos en este momento", completaron.

El comunicado del gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que a las 4:45 se recibió un llamado al 911 que alertó sobre el derrumbe en el estacionamiento subterráneo del complejo. Al arribar al lugar, los equipos constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo, de aproximadamente 50 por 70 metros, y el hundimiento del sector donde había vehículos estacionados.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación total del edificio y otro aledaño, con unas 200 personas, sin que se registraran heridos ni atrapados. En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9, el GER y cuatro cápsulas del DIR, que evalúan la estabilidad estructural para definir los pasos a seguir.

Mientras avanzan las pericias, las hipótesis técnicas apuntan a una posible combinación de fallas de diseño, ejecución y mantenimiento en un sector especialmente expuesto a la humedad y a cargas significativas. El diagnóstico final quedará en manos de los especialistas que intervienen en la investigación.