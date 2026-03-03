Netflix filtró un detalle que anticipa cómo será Bridgerton 5

El final de la cuarta temporada dejó una pista clave que cambió por completo las expectativas de los fanáticos sobre la próxima temporada de la exitosa serie.

El furor por la cuarta temporada de Bridgerton no se detiene y la serie se mantiene firme en el Top 10 de Netflix a nivel global. En el último capítulo, la producción de la serie sorprendió con una escena que adelantó detalles sobre la historia de la próxima temporada.

A diferencia del final de temporadas anteriores, el episodio cerró con una escena postcréditos , la cual muy pocos usuarios lograron identificar en un principio, que avivó la conversación en las redes sociales sobre qué puede pasar en la quinta entrega de la serie , la cual ya fue confirmada.

En dicha escena, las mujeres de la familia Bridgerton muestran el fuerte vínculo que mantienen y conversan acerca del próximo casamiento de la historia. Este intercambio anticipa una red de nuevas cosas que pondrán en jaque la reputación de algunos de los integrantes.

La escena, de apenas un minuto, no ofrece diálogos extensos, pero sí gestos y silencios cargados de significado que dan lugar a especulaciones. Kate pregunta quién será el próximo integrante en casarse, y Eloise comenta que le encantan las celebraciones matrimoniales, dejando una puerta abierta para la próxima temporada.

La presencia de Penelope Featherington , uno de los personajes que más evolucionó en las últimas temporadas desde la revelación a los espectadores de su identidad como Lady Whistledown, sugiere que el poder de su pluma seguirá teniendo un rol determinante en la narrativa de la serie.

Mientras miles de espectadores todavía descubren el desenlace de la historia de amor entre Sophie Baek y Benedict en los últimos cuatro capítulos que se estrenaron el 26 de febrero, los seguidores más ansiosos especulan cómo continuará la historia de la familia Bridgerton.

Qué se sabe sobre la quinta temporada de Bridgerton

eloise bridgerton

La plataforma de streaming ya confirmó oficialmente la renovación de la serie para una quinta y sexta temporada, asegurando que la historia basada en las novelas de Julia Quinn tiene para rato. Según reveló la showrunner Jess Brownell, los próximos capítulos pondrán el foco en las historias de amor de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) y Francesca Bridgerton (Hannah Dodd). Si bien no hay nada confirmado en cuanto a la trama central, los más fanáticos ya tienen a su elegida.

La trama de la quinta entrega se alinearía con el libro "A Sir Phillip, con amor", explorando el complejo y maduro vínculo entre Eloise y Phillip Crane. Una publicación reciente de la autora Julia Quinn en Instagram, donde se la ve junto a Claudia Jessie, terminó de convencer a los fans de que llegó el turno de la joven Bridgerton. Quinn escribió: "mirando hacia atrás… Y mirando hacia adelante", dando a entender que el personaje de Eloise todavía tiene mucho hilo del cual tirar.

Cuándo se estrenaría la temporada 5 de Bridgerton en Netflix

bridgerton-apertura-697a38652b80d

Si bien Netflix ya confirmó la renovación, la fecha de estreno oficial de la quinta temporada sigue siendo un misterio. Teniendo en cuenta los tiempos de producción habituales, se especula que los nuevos capítulos podrían llegar a la plataforma recién en 2027.

Actualmente, los guiones están en proceso de desarrollo y se espera que el rodaje comience en los próximos meses en los mismos increíbles escenarios del Reino Unido.