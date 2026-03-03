El inesperado guiño de Bridgerton a la historia argentina: apareció un importante prócer en plena serie

En el último episodio de Bridgerton, la exitosa serie de Netflix ambientada en la alta sociedad inglesa del siglo XIX, un detalle inesperado llamó la atención del público argentino: la aparición de Manuel Belgrano. El creador de la bandera argentina fue sutilmente incorporado en una de las escenas finales, generando sorpresa y debate en redes sociales.
La serie narra la historia de una familia aristocrática entre 1813 y 1820 en Inglaterra y su vida amorosa. Cada una de las temporadas recorre el camino de cada hija de una viuda para contraer matrimonio basado en las reglas de la época.
Pero, a pesar de la ficción, hay guiños a cuestiones reales como las enfermedades, detalles de los reinados de cada época y costumbres particulares. En el último capítulo de la temporada se detectó una referencia hacia América, puntualmente incorporando a Belgrano, una persona que marcó al territorio argentino.
Una de las escenas finales del episodio muestra el primer baile oficial de Benedict Bridgerton y Shopie Beckett luego de blanquear su romance ante la reina. La pareja toma la pisa y comienza a bailar y se ve al creador de la bandera argentina.
Aparece el hombre con el uniforme militar argentino y lo que se destaca es que lleva la bandera argentina en su pecho. Ante esto, se repasa la historia y evidencia que Belgrano fue el que viajó a Inglaterra en 1815 por un evento diplomático con Bernardino Rivadavia.