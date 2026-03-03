IR A
IR A

El inesperado guiño de Bridgerton a la historia argentina: apareció un importante prócer en plena serie

La cuarta temporada de la serie de ficción continúa con referencias reales a la historia y fue en el último capítulo que refirieron a América.

Aparece Manuel Belgrano en la serie.

Aparece Manuel Belgrano en la serie.

Redes sociales

En el último episodio de Bridgerton, la exitosa serie de Netflix ambientada en la alta sociedad inglesa del siglo XIX, un detalle inesperado llamó la atención del público argentino: la aparición de Manuel Belgrano. El creador de la bandera argentina fue sutilmente incorporado en una de las escenas finales, generando sorpresa y debate en redes sociales.

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
Te puede interesar:

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

La serie narra la historia de una familia aristocrática entre 1813 y 1820 en Inglaterra y su vida amorosa. Cada una de las temporadas recorre el camino de cada hija de una viuda para contraer matrimonio basado en las reglas de la época.

Pero, a pesar de la ficción, hay guiños a cuestiones reales como las enfermedades, detalles de los reinados de cada época y costumbres particulares. En el último capítulo de la temporada se detectó una referencia hacia América, puntualmente incorporando a Belgrano, una persona que marcó al territorio argentino.

Belgrano

Una de las escenas finales del episodio muestra el primer baile oficial de Benedict Bridgerton y Shopie Beckett luego de blanquear su romance ante la reina. La pareja toma la pisa y comienza a bailar y se ve al creador de la bandera argentina.

Aparece el hombre con el uniforme militar argentino y lo que se destaca es que lleva la bandera argentina en su pecho. Ante esto, se repasa la historia y evidencia que Belgrano fue el que viajó a Inglaterra en 1815 por un evento diplomático con Bernardino Rivadavia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

Para marzo de 2026, Jerarquía (Hierarchy) se consolida como uno de los dramas juveniles coreanos más comentados.
play

De qué se trata Jerarquía, la película de acción de Netflix de la que todos hablan

 Esa combinación de situaciones cotidianas llevadas al extremo y espíritu familiar explica su rápida consolidación dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta comedia colombiana alcanzó su ¡octava entrega! y ya es de lo más visto de Netflix: cómo se llama

Bridgerton estrenará otra temporada en Netflix. 

Netflix filtró un detalle que anticipa cómo será Bridgerton 5

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.” 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 19 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 19 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 23 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 25 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 36 minutos