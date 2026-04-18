40 toneladas de papelitos y una bandera especial: el recibimiento que prepara River para el Superclásico El domingo, desde las 17, los dos equipos más populares del país se enfrentarán en un estadio Monumental que tendrá todo el color de la hinchada y la reedición de una costumbre de los 90. Polémica en la previa por el estado del campo de juego. Por + Seguir en







River prepara 40 toneladas de papelitos parar recibir a Boca.

River y Boca jugarán este domingo, desde las 17, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en un Estadio Monumental donde la hinchada local prepara un recibimiento histórico con la reedición de una vieja costumbre de la década del '90. Con entradas totalmente agotadas, en la previa se instaló la polémica por el mal estado del campo de juego, luego de los recitales de AD/CD a finales de marzo.

Al momento que los equipos dirigidos por Eduardo Coudet y Claudio Úbeda salgan por el túnel principal, se encontrarán en las tribunas con un escenario pocas veces visto: 40 toneladas de papelitos y una bandera especial que, hasta ahora, nunca fue revelada.

Durante varias semanas, la Subcomisión del Hincha de River recibió en el Estadio Monumental las donaciones de papeles y comenzó los preparativos de lo que, según describen, "será algo histórico".

river La organización del recibimiento está a cargo de la Subcomisión del Hincha. El hito no se vivirá solo en las tribunas, ya que se tratará del primer Superclásico que disputará River luego de la salida de Marcelo Gallardo, que en su segunda etapa en el club nunca encontró el vuelo futbolístico que supo tener en su era gloriosa donde coronó a nivel internacional dos veces la Copa Libertadores, dos veces la Recopa Sudamericana y una vez la Copa Sudamericana.

El recibimiento del último Superclásico entre River y Boca en el Monumental El último Superclásico en el Estadio Monumental se jugó el 27 de abril de 2025 y River le ganó a Boca 2-1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.