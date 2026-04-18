40 toneladas de papelitos y una bandera especial: el recibimiento que prepara River para el Superclásico
El domingo, desde las 17, los dos equipos más populares del país se enfrentarán en un estadio Monumental que tendrá todo el color de la hinchada y la reedición de una costumbre de los 90. Polémica en la previa por el estado del campo de juego.
River prepara 40 toneladas de papelitos parar recibir a Boca.
River y Boca jugarán este domingo, desde las 17, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en un Estadio Monumental donde la hinchada local prepara un recibimiento histórico con la reedición de una vieja costumbre de la década del '90. Con entradas totalmente agotadas, en la previa se instaló la polémica por el mal estado del campo de juego, luego de los recitales de AD/CD a finales de marzo.
Al momento que los equipos dirigidos por Eduardo Coudet y Claudio Úbeda salgan por el túnel principal, se encontrarán en las tribunas con un escenario pocas veces visto: 40 toneladas de papelitos y una bandera especial que, hasta ahora, nunca fue revelada.
Durante varias semanas, la Subcomisión del Hincha de River recibió en el Estadio Monumental las donaciones de papeles y comenzó los preparativos de lo que, según describen, "será algo histórico".
El hito no se vivirá solo en las tribunas, ya que se tratará del primer Superclásico que disputará River luego de la salida de Marcelo Gallardo, que en su segunda etapa en el club nunca encontró el vuelo futbolístico que supo tener en su era gloriosa donde coronó a nivel internacional dos veces la Copa Libertadores, dos veces la Recopa Sudamericana y una vez la Copa Sudamericana.
El recibimiento del último Superclásico entre River y Boca en el Monumental
El último Superclásico en el Estadio Monumental se jugó el 27 de abril de 2025 y River le ganó a Boca 2-1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.
Embed - ¡El MONUMENTAL a PURO COLOR! Así fue el RECIBIMIENTO en la previa del SUPERCLÁSICO
Superclásico: cómo está el historial entre Boca y River
En el historial oficial general, Boca Juniors lidera con 93 victorias frente a las 88 obtenidas por River Plate.
El registro total se completa con 84 empates, demostrando una diferencia de apenas cinco partidos entre ambos clubes.
A pesar del historial global, River es superior en el Monumental con 46 triunfos sobre los 31 de su eterno rival.