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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 20 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 20 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

La Prestación por Desempleo contempla una ayuda económica para trabajadores que quedaron sin empleo y cumplen con los requisitos establecidos.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

ANSES detalló que podrán cobrar este jueves 20 de agosto los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 7.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 7.

ANSES: Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este jueves con DNI culminado en 7.

ANSES: Asignaciones de pago único

Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus beneficios del mes de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Progresar

Los que cuenten con Progresar pueden percibir sus haberes este jueves 20 de agosto con DNI culminado en 8 y 9.

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