¿Cuánto consume el vehículo más vendido de la Argentina en 2026?

Ofrece tres motores distintos, todos turbodiésel de diferente potencia. Estos son nuestros registros con el más vendido de 204 caballos de fuerza.

El consumo es uno de los puntos centrales en la decisión de compra.

La Toyota Hilux volvió a ubicarse como el vehículo más patentado del país en lo que va del 2026 y buena parte de ese volumen corresponde a las versiones equipadas con el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV . Más allá del nivel de equipamiento, ese impulsor es hoy el eje de la gama media y alta y uno de los puntos centrales en la decisión de compra.

En esta medición, los consumos registrados fueron de 7,6 litros cada 100 kilómetros circulando a 100 km/h constantes, 9,9 litros cada 100 km a 130 km/h y 12,7 litros cada 100 km en uso urbano. Son cifras obtenidas en condiciones reales, con tránsito y climatización en funcionamiento, es decir, escenarios cotidianos .

El consumo mixto -no el promedio lineal sino ponderando más el consumo urbano- resultante se ubicó en 10,7 litros cada 100 kilómetros, justamente tomando como referencia un uso combinado entre ciudad y ruta.

En materia de autonomía, las versiones SRV y SRX con motor 2.8 cuentan con un tanque de combustible de 80 litros . Con ese volumen, a 100 km/h puede recorrer aproximadamente 1.050 kilómetros ; a 130 km/h, alrededor de 808 kilómetros; y en ciudad, unos 630 kilómetros. Con el consumo mixto mencionado, la autonomía combinada ronda los 745 kilómetros.

¿Cuál es el motor evaluado? El bloque 1GD 2.8 litros es un cuatro cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable e intercooler, inyección directa common-rail y 16 válvulas DOHC con cadena de distribución. En las versiones SRV y SRX desarrolla 204 CV entre 3.000 y 3.400 rpm y entrega un torque máximo de 500 Nm entre 1.600 y 2.800 rpm. Se asocia a una transmisión automática de seis velocidades y puede combinarse con tracción 4x2 o 4x4 con reductora y sistemas electrónicos como A-TRC.

También variantes deportivas

En la parte superior de la oferta se ubica la variante GR-Sport, de look y performance deportiva, que utiliza el mismo bloque 2.8 pero con calibración específica: alcanza 224 CV y 550 Nm, manteniendo también tanque de 80 litros.

La gama de la Toyota Hilux se completa con el motor 2.4 turbodiésel de 150 CV y 400 Nm, disponible principalmente en versiones DX orientadas al trabajo. Este impulsor se combina con caja manual de seis marchas y configuraciones 4x2 o 4x4. Uno de los autos más elegidos para flotas.

Así es la gama de la pick up

La oferta comercial incluye Cabina y Chasis, Cabina Simple y Cabina Doble. Dentro de esta última se escalona en niveles DX, SR, SRV, SRV+, SRX y la GR-Sport como variante diferenciada. Las versiones superiores incorporan equipamientos como faros Bi-LED, llantas de 18 pulgadas, climatizador automático bizona, monitor de visión 360° y sistema de audio JBL en el caso de la SRX.

En seguridad, las variantes más equipadas incorporan el paquete Toyota Safety Sense, con control de velocidad crucero adaptativo, sistema de pre-colisión frontal y alerta de cambio de carril, además de control de estabilidad, control de tracción y siete airbags.

Con estos números, el 2.8 de 204 CV combina una cifra de torque elevada —y capacidad de remolque de hasta 3.500 kg con freno— con consumos que, en condiciones reales, permiten autonomías superiores a los 800 kilómetros en ruta y cercanas a los 750 kilómetros en uso combinado.

Por último, 2026 será el último año de producción de esta generación de la Hilux en Argentina ya que el año que viene se estará lanzando la nueva generación que ya se vende en algunos mercados a nivel mundial.