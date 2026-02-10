¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite de tu auto? En épocas de ajuste en casa, tendemos a estirar algunos gastos, pero justamente el mantenimiento del auto, si se estira demasiado, puede tener consecuencias más caras para nuestro bolsillo. Por + Seguir en







Una de las claves para que el corazón de tu auto viva sano.

La postventa de un vehículo es el proceso más importante en la vida útil de un auto, considerando que si no se lo mantiene cómo corresponde, las consecuencias pueden ser complicadas para la salud de nuestro auto y la de nuestro bolsillo. En Argentina, el ciclo estándar de periodicidad entre mantenimientos es de 10.000 km o un año, lo que ocurra primero. Eso sería en el caso que el motor del vehículo utilice aceite sintético o semisintético.

Si el vehículo utiliza aceite mineral, lo ideal es reducir ese intervalo hasta casi la mitad. El aceite mineral para motor es un lubricante básico derivado del petróleo crudo, ideal para motores más antiguos o con especificaciones del fabricante, que lubrica, reduce la fricción y disipa el calor, aunque tiene menor estabilidad y rendimiento a temperaturas extremas que los sintéticos, siendo más propenso a degradarse y requiriendo cambios más frecuentes para proteger el motor contra la suciedad y el desgaste.

Cambiar el aceite del motor no es algo arbitrario ni para hacer “cuando nos acordamos”: es una de las claves para que el corazón de tu auto viva sano por muchos kilómetros. La idea general siempre la da el manual del fabricante, pero también hay pautas prácticas que conviene conocer si querés cuidar tu inversión y evitar visitas incómodas al mecánico.

cambio-aceite-1 Por otro lado, si el vehículo suele realizar un tipo de conducción severa, cómo ser utilizado para remis, dónde el auto puede estar varias horas al día, todos los días en movimiento, en ese caso se recomienda reducir el período de cambio y fijarlo cada 5.000 – 7.000 kilómetros.

La importancia del cambio regular del aceite del motor es porque el aceite viejo ya no lubrica ni protege como al principio: pierde viscosidad, se contamina con partículas de metal y combustión, y entonces el motor se desgasta más rápido. Por eso, aunque no hayas recorrido 10.000 km, no es recomendable dejarlo más de un año sin cambiarlo.