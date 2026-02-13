13 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Fiat Toro: así es la nueva pick-up y estos son sus precios en Argentina

La Toro 2026 incorpora cambios en el diseño, suma equipamiento en el interior y estrena motor. Se ofrece en versiones Freedom y Volcano, con valores que arrancan en $47.490.000.

Por
Nueva Toro 2026.

Nueva Toro 2026.

La Fiat Toro presentó en el mercado argentino su línea 2026 con una actualización que alcanza al diseño, el equipamiento y algunos detalles de confort. El modelo continúa dentro del segmento compacto de pick ups y mantiene su propuesta de combinar uso urbano con capacidades de carga y trabajo.

Así luce el Honda TRX420FM.
Te puede interesar:

Honda producirá cuatriciclos en Argentina

toro 1 (1)
La trompa es la gran novedad.

La trompa es la gran novedad.

En el exterior, adopta la nueva identidad visual de la marca, con líneas más rectas y una parrilla que remite a la del Fiat Cronos, renovado hace unos meses. Las luces diurnas presentan una firma luminosa segmentada y el conjunto óptico es full LED. En la parte trasera también hay nuevos faros con diseño en formato de píxeles. La distintiva puerta de carga conserva el sistema de doble apertura lateral, aunque incorpora una manija de mayor tamaño y un paragolpes de líneas más horizontales, según explicó la marca en su comunicado. Según versión, se ofrecen llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas en la Freedom y de 18 pulgadas en la Volcano con diseños renovados.

En el interior, todas las versiones incorporan un tablero digital de 7 pulgadas con nuevos gráficos. También suma freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y un rediseño en la palanca de cambios. Además, agrega puertos USB tipo A y C tanto en plazas delanteras como traseras.

toro 2 (1)
El interior tiene novedades tecnológicas.

El interior tiene novedades tecnológicas.

La versión Volcano incluye una pantalla multimedia de 10 pulgadas y asistencias a la conducción como mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y sistema automático de luces altas.

En cuanto a la mecánica, la gama mantiene dos alternativas. Por un lado, el motor naftero 1.3 Turbo entrega 175 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática de 6 marchas y tracción 4x2. Por otro, el 2.2 Multijet turbodiésel desarrolla 200 CV y 450 Nm, combinado con una transmisión automática de 9 marchas y tracción 4x4.

toro 3 (1)
Mantiene una opción 4x4.

Mantiene una opción 4x4.

La oferta se compone de las versiones Freedom y Volcano, con distintas configuraciones mecánicas. Los precios sugeridos al momento del lanzamiento son los siguientes: Toro Freedom 1.3T AT6 4x2 a $47.490.000; Volcano T270 AT6 4x2 a $53.070.000; y Toro Volcano 2.2TD AT9 4x4 a $57.190.000, con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.

toro 5 (1)
Habrá tres versiones.

Habrá tres versiones.

Noticias relacionadas

Novedades en 208 y 2008

La curiosa novedad que sumaron los autos más vendidos de Peugeot

Una de las claves para que el corazón de tu auto viva sano.

¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite de tu auto?

El Cronos, de festejo

Hito: Fiat Cronos alcanzó las 500.000 unidades producidas en Córdoba

La producción de vehículos arrancó en baja en enero.

La producción de autos arrancó 2026 con una fuerte caída: qué pasó y las explicaciones

Se producirán 90 unidades por día con caja automática.

Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

los patentamientos bajaron en enero, pero los modelos lideres sostienen el mercado: los 10 autos mas vendidos

Los patentamientos bajaron en enero, pero los modelos líderes sostienen el mercado: los 10 autos más vendidos

Rating Cero

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

James Van Der Breek murió a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon.

James Van Der Breek, estrella de Dawson's Creek, murió en la pobreza y su familia pide ayuda

Luciano Castro habría colapsado emocionalmente tras la separación con Griselda Siciliani.

Tras el escándalo mediático, Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación

Daniela Celis habló con la prensa: ¿está en algo nuevo o sigue con Thiago?

Daniela Celis blanqueó su presente amoroso: ¿se terminó todo con Thiago Medina?

últimas noticias

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Hace 9 minutos
Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Hace 19 minutos
Nueva Toro 2026.

Fiat Toro: así es la nueva pick-up y estos son sus precios en Argentina

Hace 22 minutos
El aumento previsional se calcula en base al índice de inflación mensual.

ANSES confirmó el aumento de la jubilación máxima: el monto de marzo 2026

Hace 37 minutos
Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

Hace 58 minutos