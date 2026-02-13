Fiat Toro: así es la nueva pick-up y estos son sus precios en Argentina La Toro 2026 incorpora cambios en el diseño, suma equipamiento en el interior y estrena motor. Se ofrece en versiones Freedom y Volcano, con valores que arrancan en $47.490.000. Por + Seguir en







Nueva Toro 2026.

La Fiat Toro presentó en el mercado argentino su línea 2026 con una actualización que alcanza al diseño, el equipamiento y algunos detalles de confort. El modelo continúa dentro del segmento compacto de pick ups y mantiene su propuesta de combinar uso urbano con capacidades de carga y trabajo.

toro 1 (1) La trompa es la gran novedad. En el exterior, adopta la nueva identidad visual de la marca, con líneas más rectas y una parrilla que remite a la del Fiat Cronos, renovado hace unos meses. Las luces diurnas presentan una firma luminosa segmentada y el conjunto óptico es full LED. En la parte trasera también hay nuevos faros con diseño en formato de píxeles. La distintiva puerta de carga conserva el sistema de doble apertura lateral, aunque incorpora una manija de mayor tamaño y un paragolpes de líneas más horizontales, según explicó la marca en su comunicado. Según versión, se ofrecen llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas en la Freedom y de 18 pulgadas en la Volcano con diseños renovados.

En el interior, todas las versiones incorporan un tablero digital de 7 pulgadas con nuevos gráficos. También suma freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y un rediseño en la palanca de cambios. Además, agrega puertos USB tipo A y C tanto en plazas delanteras como traseras.

toro 2 (1) El interior tiene novedades tecnológicas. La versión Volcano incluye una pantalla multimedia de 10 pulgadas y asistencias a la conducción como mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y sistema automático de luces altas.

En cuanto a la mecánica, la gama mantiene dos alternativas. Por un lado, el motor naftero 1.3 Turbo entrega 175 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática de 6 marchas y tracción 4x2. Por otro, el 2.2 Multijet turbodiésel desarrolla 200 CV y 450 Nm, combinado con una transmisión automática de 9 marchas y tracción 4x4.