Hito: Fiat Cronos alcanzó las 500.000 unidades producidas en Córdoba

Stellantis celebró una nueva marca. El modelo, líder del mercado argentino en los últimos años, se consolida como uno de los principales exponentes de la producción nacional y un pilar clave para la industria automotriz local.

Stellantis alcanzó las 500.000 unidades producidas del Fiat Cronos en el Polo Industrial Córdoba, un número que refuerza el rol estratégico del modelo dentro del mercado argentino y del entramado productivo nacional.

Durante 2025, el Cronos se posicionó como el auto de pasajeros más vendido del país , con más de 30.000 unidades comercializadas. Además, actualmente lidera su segmento con una participación del 66%, mientras que representa cerca del 5% del mercado total.

Desde su lanzamiento, el sedán mostró un crecimiento sostenido. En sus primeros años duplicó su participación en los patentamientos durante dos períodos consecutivos y logró mantenerse como líder del mercado durante tres años seguidos. En 2020, impulsado por una estrategia de precios competitivos y opciones de financiación, alcanzó el 5% del mercado total y se ubicó como el tercer modelo más vendido del país.

Uno de los puntos más destacados de su historia llegó en febrero de 2022, cuando alcanzó un récord histórico del 15,2% de market share , la mejor performance de un modelo Fiat desde 1993. Este resultado lo consolidó como uno de los pilares del liderazgo de Stellantis en Argentina.

El modelo es muy elegido para aplicaciones por su espacio y baúl.

El Fiat Cronos también se distingue por su alto nivel de integración local . Es el vehículo con mayor participación de componentes producidos por pequeñas y medianas empresas argentinas, fortaleciendo una extensa red de proveedores nacionales y acompañando a miles de familias que eligen una movilidad accesible, estable y alineada con estándares globales.

En paralelo, el modelo se convirtió en un verdadero embajador industrial argentino. Más de 270.000 unidades fueron exportadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México, llevando el sello de la industria automotriz local a distintos puntos de la región.

Cronos 300.000 montaje.jpg Hace unos meses también se fabrican pick ups en Córdoba.

“Estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina. Y agregó que este logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores del Polo Industrial Córdoba, la red de proveedores y los concesionarios de todo el país.

Con este nuevo hito, la producción del Fiat Cronos abre un nuevo capítulo para Stellantis en Argentina y reafirma al país como un polo industrial clave en la región, alineado con los objetivos globales del grupo en materia de competitividad, innovación y sustentabilidad.