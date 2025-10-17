Chery busca redefinir el futuro de la movilidad

La filial local dijo presente en la Cumbre Internacional anual de la marca que se celebra en China.

Los visitantes son testigos de la fusión entre tecnología de punta y arte tradicional.

Enviado especial a China - En el marco del “Chery users Summit 2025” (Cumbre Internacional de Usuarios Chery 2025), la marca china que recientemente se relanzó en Argentina busca evaluar la situación actual del mercado automotor global, junto a las nuevas tendencias en tecnologías y vehículos. Para ello se dio cita en la ciudad de Wuhu , donde llegó el equipo de C5N Autos para acompañar a la filial local, que arribó al gigante asiático encabezada por Leandro Iraola , presidente de Grupo Corven, empresa nacional a cargo de la representación de Chery en Argentina.

La exposición se centra en tres áreas clave: tecnología híbrida, movilidad eléctrica inteligente y viajes familiares. Rompiendo con las exhibiciones tradicionales de productos, adopta el concepto de “Imágenes Definitivas” para crear un espacio ecosistémico que integra tecnología, arte y el estilo de vida automotriz del futuro. Una especie de Salón del Automóvil dedicado en exclusividad a las distintas marcas que componen el Grupo Chery: Exeed, Omoda, Jaecoo, Lepas, iCAR y la propia Chery.

A través de este viaje innovador de artesanía ecológica, los visitantes no solo obtienen una visión del alcance global de Chery —desde “salir al mundo” hasta “integrarse localmente” y “ascender”— sino que también son testigos de la fusión entre tecnología de punta y arte tradicional, experimentando de primera mano las soluciones de movilidad inteligente .

El compromiso de Chery va más allá de fabricar automóviles; se trata de construir un ecosistema integral que se integre perfectamente en todos los aspectos de la vida de los usuarios. La exposición da vida a la estrategia de la marca Personas + Vehículo + Vida a través de tres escenarios principales: vida cómoda en el hogar, desplazamientos diarios y campamentos familiares.

Estos escenarios demuestran la evolución de Chery de proveedor de movilidad a compañero de vida, guiando a los usuarios hacia una nueva era de vida inteligente. Además, la exposición mostrará toda la cartera de productos de Chery, desde vehículos híbridos enchufables (PHEV) hasta eléctricos puros (EV), trazando un recorrido desde clásicos atemporales hasta referentes modernos y revelando la ingeniería cuidadosa que sirve a millones de familias en todo el mundo.

Chery-arg-china Leandro Iraola, en el centro, junto a Matías Tucci y Martin Toribio, directivos de Grupo Corven, acompañando a la prensa argentina.

Como componente clave a la Cumbre Anual de Chery 2025, la exposición se complementa con el test de conducción de largo recorrido CSH Endless Horizon, el Foro KOC y los lanzamientos de marca para crear una experiencia completa para los asistentes.

En medio de las Conferencias, Chery presentó en sociedad un nuevo vehículo, en formato concept, que tiene la particularidad de ser un SUV hasta con 7 plazas y se transforma en unanpick-up compacta, todo un hito para la industria automotriz al ser el primer vehículo de este estilo. Según directivos de la marca, en 7 meses se estaría presentando la versión de producción, donde tendremos más información al respecto.