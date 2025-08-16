Sol y Mercurio en Leo hoy: ¿cómo afecta este tránsito a todos los signos? Con este tránsito, la clave está en brillar con carisma y comunicar con conciencia, combinando la fuerza del cielo con la paciencia y estabilidad personal. Por







El 16 de agosto de 2025, el Sol y Mercurio en Leo marcan un día de energía intensa para la comunicación, la creatividad y la expresión personal. Leo nos invita a brillar, a mostrarnos tal como somos y a hablar con autoridad, ¿cómo afecta este tránsito a todos los signos?

Cuando el planeta de la comunicación acompaña al astro solar, la forma en que decimos las cosas se vuelve clave: las palabras pueden potenciar nuestro carisma o generar tensiones si no medimos el tono.

Tips para hoy bajo Sol y Mercurio en Leo

Evitá discusiones innecesarias y controlá el ego.

Usá la energía para proyectos creativos, presentaciones o expresiones artísticas.

Practicá la escucha activa para que tu comunicación sea clara y efectiva.

Tomá notas o journal para canalizar ideas antes de hablar impulsivamente.

Ritual sugerido