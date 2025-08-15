15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para la Luna en Tauro de hoy?

El astro lunar taurino trae una oportunidad perfecta para atraer estabilidad y prosperidad. Descubrí este rito simple y poderoso para manifestar lo que deseás.

Por
Hoy

Hoy, 15 de agosto de 2025, la Luna transita por Tauro y existe un ritual de abundancia que te ayuda a crecer económicamente. 

Hoy, 15 de agosto de 2025, la Luna transita por Tauro, un signo asociado con la estabilidad, el placer, la conexión con la naturaleza y la expansión económica. Es una jornada ideal para realizar un ritual de abundancia que te ayude a anclar tus intenciones en el plano tangible.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto

La energía taurina nos invita a ir despacio, disfrutar el proceso y cultivar aquello que queremos ver crecer, ya sea en nuestras finanzas, en nuestras relaciones o en nuestro bienestar general. Por otro lado, un rito es un conjunto de acciones simbólicas, repetidas de forma intencional y consciente, que buscan canalizar energía hacia un objetivo específico, como pedir abundancia, protección, amor o claridad.

Es importante tener en cuenta que la abundancia no es solo material: también es tiempo, amor, salud, creatividad y experiencias enriquecedoras. Hoy la Luna en Tauro te recuerda que mereces disfrutar de todo ello. Mantente abierta, agradecida y dispuesta a recibir, confiando en que el universo responde a la vibración que emites. A diferencia de una acción cotidiana, tiene un significado profundo y suele incluir elementos que representan lo que queremos atraer: velas, piedras, plantas, inciensos, escritos o movimientos específicos. Se apoya en la intención y la visualización para “programar” nuestra energía y la del entorno, conectándonos con nosotros mismos, con la naturaleza o con lo espiritual.

las-personas-de-tauro-son-las-nacidas-entre-el-20-7OJMOB7Y4BA7FHHL5VOH54K74E

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para la Luna en Tauro?

Para comenzar, busca un espacio tranquilo y ordenado. Puede ser tu hogar, un jardín o cualquier lugar donde te sientas segura y en calma. Coloca sobre una mesa o altar pequeño elementos que representen prosperidad: una vela verde o dorada, monedas, cuarzos como el citrino o la aventurina, y algo natural como flores frescas o una planta. Enciende la vela con la intención de abrir caminos a la abundancia y agradece mentalmente por lo que ya tienes.

Luego, toma una hoja de papel y escribe una lista de intenciones concretas relacionadas con la abundancia. Sé específica: en lugar de “quiero más dinero”, escribe “recibo ingresos constantes de fuentes que me apasionan y me sostienen”. La Luna en Tauro valora la claridad y la materialización, por lo que cuanto más tangible y realista sea tu intención, más fácil será anclarla en tu vida.

Después, coloca esa lista debajo de la vela y las monedas, visualizando cómo una luz dorada rodea tus intenciones. Imagina que estas semillas energéticas crecen, como un árbol fuerte que da frutos abundantes. Respira profundo, sintiendo que ya posees aquello que deseas. La vibración de Tauro te invita a sentir en el cuerpo la gratitud y la plenitud, no solo pensarlas.

Una vez finalizado, apaga la vela con cuidado y guarda tu lista en un lugar especial: una cajita de madera, una cartera que uses a diario o un altar. La idea es que quede cerca de ti, como recordatorio constante de tu compromiso con tus metas y de la certeza de que ya están en camino.

Noticias relacionadas

Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo.

Luna Nueva en Virgo grado 0: el reinicio que puede desordenarte la vida antes de ordenarla

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Esta semana el cielo ofrece un espectáculo único: Venus y Júpiter en conjunción en Cáncer generando amores apasionados.

Cuidado: esta conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer puede desatar amores intensos y gastos descontrolados

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto

El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños.

Saturno y Neptuno en Aries: el golpe de realidad que todos los signos sentirán

Atención a los contemplados por un signo.

Qué signo del zodíaco tendrá una oportunidad única en agosto 2025, según la inteligencia artificial

Rating Cero

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.
play

Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas

¿Qué pasó con La Voz Argentina?

Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

últimas noticias

Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 114% en volumen. 

Día del Niño: la Cámara del Juguete estima tickets bajos y se quejó por la apertura de importaciones

Hace 33 minutos
El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 

Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

Hace 41 minutos
Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Hace 48 minutos
Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Hace 1 hora
Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad,

La Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos en las autopistas

Hace 1 hora