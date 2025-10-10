10 de octubre de 2025 Inicio
Mercurio entra en Escorpio: qué signos dicen todo sin filtro

Es un tránsito ideal para hablar de expectativas, límites y necesidades, siempre desde la honestidad y el respeto.

Por
Este mes, Mercurio entra en Escorpio y hay signos que dicen todo sin filtros: el planeta de la comunicación ingresa el signo del escorpión y los diálogos se tornan honestos e intensos.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Horóscopo de hoy, viernes 10 de octubre

Mercurio es el planeta de la comunicación y Escorpio, un signo intenso, profundo y directo. Esta combinación despierta conversaciones sinceras, revelaciones inesperadas y un fuerte deseo de ir al corazón de cualquier asunto. Es el momento de dejar de lado las medias verdades y expresarse con claridad y sin rodeos.

Durante este tránsito, el intercambio se vuelve más intenso y persuasivo. Las palabras tienen peso y pueden tocar lo más profundo de quienes escuchan. También aumenta la curiosidad por descubrir secretos y verdades ocultas, y los debates tienden a ser apasionados y profundos. En el ámbito afectivo, esta energía permite revelar lo que realmente sentimos y detectar posibles engaños o ocultamientos.

joven con celular

Los signos más directos con Mercurio en Escorpio

Algunos signos aprovechan esta energía para decir lo que piensan sin filtros. Tauro, Escorpio y Leo destacan por su sinceridad y valentía al hablar. No temen enfrentar situaciones complicadas ni decir lo que otros evitan. Sus palabras pueden ser intensas, pero siempre buscan la verdad.

Escorpio

Es el gran protagonista. Mercurio atraviesa su signo y activa la mente, la voz y la necesidad de expresar verdades profundas. Puede ser una etapa de revelaciones, confesiones o conversaciones que marcan un antes y un después. Todo se vive con intensidad emocional.

Tauro

Opuesto a Escorpio, siente el tránsito desde el otro lado del espejo: alguien puede decirle algo que cambia su perspectiva o lo obliga a ver lo que evitaba. Momento para escuchar más que reaccionar, y poner palabras a lo que callaba.

Leo

Mercurio en Escorpio forma cuadratura con Leo, despertando tensiones entre lo que quiere decir y lo que siente que debe callar. Puede haber roces con familia o pareja, pero también conversaciones que ayudan a madurar emocionalmente.

