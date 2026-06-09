9 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 10 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Niño Prodigio: las predicciones para los 12 signos del zodíaco
Te puede interesar:

Horóscopo del Niño Prodigio para hoy: las predicciones para los 12 signos del zodíaco

Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries hoy es un día con muchas tareas y puede que algún asunto te quede pendiente para el otro día. Vas a tener algunos problemas de comunicación sobre todo con aquellos que se encuentren lejos, paciencia.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Hoy te vas a llamar a silencio y evitarás socializar. Estás cambiando por dentro y necesitas tu espacio para reflexionar. En el plano amoroso, puede que surjan roces.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy será un día de combate. No estás para nada en tu eje y puede que surjan discusiones que terminen en tragedia. Tratá de controlarte. Si estás en pareja, evitá la confrontación.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy el día te va a exigir más de lo habitual así que trata de moderar tu energía para no acabar agotado. Puede que surjan roces en el ámbito laboral.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy estarás aburrido y con ganas de que algo nuevo te saque de ese estado. Es un buen momento para hacer algo inusual o empezar ese curso que no te animabas porque nada tenía que ver con vos.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo hoy deberás tener especial cuidado con los accidentes domésticos o enfermedades repentinas que te modifiquen la rutina como una gripe. Si estás pensando en hacer reformas en tu casa, esperá un par de días.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy lo mejor es salir de casa y evitar entrar en conflicto con la gente que te rodea. Abrí tu mente, explorá nuevos sitios y dale aire a tu gente y a vos mismo.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio cuidado con los traslados y los roces innecesarios con gente. También controlá tus gastos porque estás gastando más de lo que te queda.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario hoy tu mal humor y agresividad podrían generar conflictos, sobre todo con tu pareja. Estás atravesando una revolución personal que altera tu visión y tu entorno, imponiendo cambios inevitables.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio este tiempo de espera será valioso para aprender, mientras que tus sueños te revelarán aspectos ocultos, tanto positivos como negativos. Es un día para la introspección.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario tus objetivos podrían retrasarse y eso te pondrá nervioso. Aunque surgirán problemas con amistades, también aparecerán nuevas relaciones duraderas y reconfortantes.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis hoy podrías explotar por emociones reprimidas, dañando a quienes te rodean. Tu límite está marcado y los conflictos serán inevitables si no liberas esa carga.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 9 de junio

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de junio

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 7 de junio

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 6 de junio

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 5 de junio

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de junio

Rating Cero

Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.
play

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales.

Antonela Roccuzzo le contestó a una influencer que tiró rumores sobre Messi: "No pegaste una"

Fugazot no pudo superar la muerte de su hijo René Bertrand hace casi un año.

"Se quería ir con él": la dramática confesión del hijo de María Rosa Fugazot en su despedida

Marixa Balli, harta de hablar sobre Marcela Baños.

Marixa Balli explotó en vivo cuando le consultaron por Marcela Baños: "Me chupa un huevo"

El artista fue fotografiado en el jardín de su casa en Parque Leloir a horas de su fallecimiento.

Se conoció la última foto del Indio Solari antes de su muerte

Lali y yanina

Yanina Latorre, sin piedad contra Lali Espósito: "Esta un poco exacerbada con la política"

últimas noticias

Potencias mundiales invirtieron en 2025 un valor récord de u$s118.800 millones en armamento nuclear. 

La inversión global en armas nucleares creció un 19% y es la más alta de la historia

Hace 11 minutos
play
Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

Hace 24 minutos
Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China

Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

Hace 27 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

Hace 41 minutos
La cancha donde juega hoy la Seleción.

Los impactantes videos del diluvio en Alabama antes del partido de la Selección argentina

Hace 44 minutos