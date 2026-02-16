Mercurio ya empezó a desordenarlo todo: la sombra en Piscis que activa caos emocional en todos los signos Es un momento ideal para revisar, reflexionar y escuchar la intuición, pero no para firmar acuerdos importantes sin leer la letra chica. Por + Seguir en







Mercurio ya empezó a desordenarlo todo y la sombra en Piscis que activa caos emocional Pexels

Desde el mediados de febrero de 2026, Mercurio transita su sombra pre retrógrada en Piscis

Comienzan demoras, mensajes confusos y cambios de planes inesperados

La comunicación se vuelve más emocional que racional

Reaparecen conversaciones, vínculos y temas del pasado Mercurio ya empezó a desordenarlo todo y la sombra en Piscis activa caos emocional en todos los perfiles zodiacales: ¿Qué significa este movimiento astral y cómo impacta signo por signo?

Desde el 16 de febrero de 2026, Mercurio ingresó en su fase de sombra pre retrógrada en el signo de Piscis, un tránsito que comienza a sentirse antes de la retrogradación oficial. Y aunque todavía no está retrógrado, la energía ya anticipa demoras, confusiones y una fuerte carga emocional en decisiones clave.

En términos astrológicos, la “sombra” es el período en el que el planeta empieza a recorrer los grados por los que luego retrocederá. En este caso, al estar en Piscis —signo de agua, sensible e intuitivo— la comunicación se vuelve más emocional que racional. Hay más intuición, pero también más malentendidos.

¿Qué temas se activan con Mercurio en sombra en Piscis?