Mercurio ya empezó a desordenarlo todo: la sombra en Piscis que activa caos emocional en todos los signos

Es un momento ideal para revisar, reflexionar y escuchar la intuición, pero no para firmar acuerdos importantes sin leer la letra chica.

Por
  • Desde el mediados de febrero de 2026, Mercurio transita su sombra pre retrógrada en Piscis
  • Comienzan demoras, mensajes confusos y cambios de planes inesperados
  • La comunicación se vuelve más emocional que racional
  • Reaparecen conversaciones, vínculos y temas del pasado

Mercurio ya empezó a desordenarlo todo y la sombra en Piscis activa caos emocional en todos los perfiles zodiacales: ¿Qué significa este movimiento astral y cómo impacta signo por signo?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero

Desde el 16 de febrero de 2026, Mercurio ingresó en su fase de sombra pre retrógrada en el signo de Piscis, un tránsito que comienza a sentirse antes de la retrogradación oficial. Y aunque todavía no está retrógrado, la energía ya anticipa demoras, confusiones y una fuerte carga emocional en decisiones clave.

En términos astrológicos, la “sombra” es el período en el que el planeta empieza a recorrer los grados por los que luego retrocederá. En este caso, al estar en Piscis —signo de agua, sensible e intuitivo— la comunicación se vuelve más emocional que racional. Hay más intuición, pero también más malentendidos.

¿Qué temas se activan con Mercurio en sombra en Piscis?

  • Conversaciones pendientes que reaparecen
  • Mensajes confusos o malinterpretados
  • Idealización en vínculos amorosos
  • Dificultad para tomar decisiones prácticas
  • Mayor conexión con lo espiritual y lo creativo
Mercurio en Piscis

Cómo impacta en cada signo Mercurio en sombra

  • Aries: pueden surgir dudas en temas laborales o de salud. Cuidado con suposiciones apresuradas.
  • Tauro: conversaciones con amistades o proyectos grupales pueden generar confusión. Revisar expectativas.
  • Géminis: al estar regido por Mercurio, el impacto es más fuerte: replanteos profesionales y decisiones que necesitan pausa.
  • Cáncer: replanteos emocionales y cuestionamientos sobre creencias o planes de viaje.
  • Leo: temas económicos compartidos o asuntos pendientes del pasado podrían reaparecer.
  • Virgo: otro signo regido por Mercurio: confusión en pareja o sociedades. Evitar conclusiones definitivas.
  • Libra: ajustes en rutinas y temas de trabajo diario. Revisar detalles antes de comprometerse.
  • Escorpio: viejos amores o conversaciones románticas pueden volver a escena.
  • Sagitario: malentendidos familiares o decisiones relacionadas con el hogar necesitan claridad.
  • Capricornio: problemas de comunicación, mensajes cruzados y cambios de planes repentinos.
  • Acuario: revisión económica y dudas sobre gastos o inversiones.
  • Piscis: el foco está directamente en su identidad y decisiones personales. Es momento de introspección más que de acción.

La sombra pre retrógrada no es caos inevitable, sino advertencia energética: lo que hoy se siente confuso probablemente necesite revisión. Cuando Mercurio finalmente retrograde, estos temas volverán con más fuerza. Por ahora, la clave es frenar, observar y no reaccionar impulsivamente.

