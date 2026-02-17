El eclipse en Acuario abre un portal de reinicio: el ritual que puede cambiar tu 2026 desde hoy

-
El ritual de eclipse de luna nueva marca un antes y un después en temas colectivos, vínculos y proyectos compartidos.
-
Invita a romper estructuras mentales que ya quedaron obsoletas.
-
Activa decisiones rápidas que venían postergándose desde hace meses.
-
Potencia la innovación, la tecnología y las causas sociales.
Para el eclipse de Luna Nueva en Acuario de hoy, el mejor ritual no es para “atraer”, sino para liberarte y reprogramar tu futuro. Acuario habla de innovación, comunidad, libertad mental y salto evolutivo. Y al ser eclipse, la energía es intensa, kármica y aceleradora de procesos.
Los rituales son proyectores energéticos: no crean magia de la nada, sino que enfocan la intención, ordenan la emoción y le dan dirección concreta a lo que deseamos reflejar en la realidad. En un eclipse de Luna Nueva en Acuario —signo de lo colectivo, la libertad y los nuevos paradigmas— esa capacidad de proyección se potencia, porque sembramos en un campo energético que habla de futuro, innovación y cambios disruptivos.
Cuando realizamos uno, en realidad estamos alineando pensamiento, emoción y acción en una misma frecuencia. Esa coherencia es la que “proyecta” hacia afuera un mensaje claro al universo y, sobre todo, a nuestro propio inconsciente. Por eso no se trata solo de prender una vela o escribir deseos, sino de sostener la visión de aquello que queremos manifestar con convicción, desapego y apertura.
Escribí en el papel todo lo que querés soltar:
- Pensamientos repetitivos
- Miedos sociales
- Vínculos que ya no vibran con vos
- Creencias que te limitan
No filtres. Que salga todo.
Paso 2: Declaración de libertad
Debajo escribí esta frase (o adaptala):
"Me libero de lo que ya no representa mi verdad. Elijo un futuro más auténtico y alineado con mi propósito."
Paso 3: Transmutación
Prendé la vela.
Leé lo que escribiste en voz alta.
Paso 4: Activación acuariana
Tomá el vaso con agua y sostenelo unos segundos diciendo: "Activo mi mente clara, mi intuición despierta y mi valentía para ser diferente." Bebé el agua lentamente.