El eclipse en Acuario abre un portal de reinicio: el ritual que puede cambiar tu 2026 desde hoy

El fenómeno astronómico marca un portal ideal para sembrar intenciones vinculadas a la libertad, los cambios colectivos y los nuevos comienzos.

 Una práctica consciente puede ayudarte a enfocar tu energía y proyectar con claridad lo que querés manifestar en esta etapa.

 Una práctica consciente puede ayudarte a enfocar tu energía y proyectar con claridad lo que querés manifestar en esta etapa.

  • El ritual de eclipse de luna nueva marca un antes y un después en temas colectivos, vínculos y proyectos compartidos.

  • Invita a romper estructuras mentales que ya quedaron obsoletas.

  • Activa decisiones rápidas que venían postergándose desde hace meses.

  • Potencia la innovación, la tecnología y las causas sociales.

Para el eclipse de Luna Nueva en Acuario de hoy, el mejor ritual no es para “atraer”, sino para liberarte y reprogramar tu futuro. Acuario habla de innovación, comunidad, libertad mental y salto evolutivo. Y al ser eclipse, la energía es intensa, kármica y aceleradora de procesos.

Los rituales son proyectores energéticos: no crean magia de la nada, sino que enfocan la intención, ordenan la emoción y le dan dirección concreta a lo que deseamos reflejar en la realidad. En un eclipse de Luna Nueva en Acuario —signo de lo colectivo, la libertad y los nuevos paradigmas— esa capacidad de proyección se potencia, porque sembramos en un campo energético que habla de futuro, innovación y cambios disruptivos.

Cuando realizamos uno, en realidad estamos alineando pensamiento, emoción y acción en una misma frecuencia. Esa coherencia es la que “proyecta” hacia afuera un mensaje claro al universo y, sobre todo, a nuestro propio inconsciente. Por eso no se trata solo de prender una vela o escribir deseos, sino de sostener la visión de aquello que queremos manifestar con convicción, desapego y apertura.

Acuario

Ritual de eclipse de Luna nueva en Acuario

Vas a necesitar:

  • Una vela blanca o violeta
  • Un papel y una lapicera
  • Un recipiente resistente al fuego
  • Un vaso con agua

Paso 1: Limpieza mental

Escribí en el papel todo lo que querés soltar:

  • Pensamientos repetitivos
  • Miedos sociales
  • Vínculos que ya no vibran con vos
  • Creencias que te limitan

No filtres. Que salga todo.

Paso 2: Declaración de libertad

Debajo escribí esta frase (o adaptala):

"Me libero de lo que ya no representa mi verdad. Elijo un futuro más auténtico y alineado con mi propósito."

Paso 3: Transmutación

Prendé la vela.

Leé lo que escribiste en voz alta.

Paso 4: Activación acuariana

Tomá el vaso con agua y sostenelo unos segundos diciendo: "Activo mi mente clara, mi intuición despierta y mi valentía para ser diferente." Bebé el agua lentamente.

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal.

A qué villano de Marvel quiere interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things

Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Daniela Celis recibió un regalo de Thiago Medina por San Valentín: "Imaginate tenerlo de novio"

Álex y Melody comenzaron su relación en 2022 tras conocerse en El hotel de los famosos y tuvieron una hija, Venezia. 

"Podemos desear a otras personas": El explosivo contrato amoroso de Alex Caniggia y Melody Luz

China Suárez.
play

La China Suárez respondió a la acusación de Wanda Nara sobre la malla de sus hijas: "Otra mentira más"

El exfutbolista subió un carrete de fotos de su hijo Lucas con la pequeña Catalina.

Gabriel Batistuta, un abuelo feliz: anunció la llegada de su segunda nieta y emocionó a todos

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Florencia Peña como Moni Argento.

Afirman que Florencia Peña y Érica Rivas protagonizarán un spin off de Casados con hijos

