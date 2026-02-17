El eclipse en Acuario abre un portal de reinicio: el ritual que puede cambiar tu 2026 desde hoy El fenómeno astronómico marca un portal ideal para sembrar intenciones vinculadas a la libertad, los cambios colectivos y los nuevos comienzos. Por + Seguir en







Una práctica consciente puede ayudarte a enfocar tu energía y proyectar con claridad lo que querés manifestar en esta etapa.

El ritual de eclipse de luna nueva marca un antes y un después en temas colectivos, vínculos y proyectos compartidos.

Invita a romper estructuras mentales que ya quedaron obsoletas.

Activa decisiones rápidas que venían postergándose desde hace meses.

Potencia la innovación, la tecnología y las causas sociales. Para el eclipse de Luna Nueva en Acuario de hoy, el mejor ritual no es para “atraer”, sino para liberarte y reprogramar tu futuro. Acuario habla de innovación, comunidad, libertad mental y salto evolutivo. Y al ser eclipse, la energía es intensa, kármica y aceleradora de procesos.

Los rituales son proyectores energéticos: no crean magia de la nada, sino que enfocan la intención, ordenan la emoción y le dan dirección concreta a lo que deseamos reflejar en la realidad. En un eclipse de Luna Nueva en Acuario —signo de lo colectivo, la libertad y los nuevos paradigmas— esa capacidad de proyección se potencia, porque sembramos en un campo energético que habla de futuro, innovación y cambios disruptivos.

Cuando realizamos uno, en realidad estamos alineando pensamiento, emoción y acción en una misma frecuencia. Esa coherencia es la que “proyecta” hacia afuera un mensaje claro al universo y, sobre todo, a nuestro propio inconsciente. Por eso no se trata solo de prender una vela o escribir deseos, sino de sostener la visión de aquello que queremos manifestar con convicción, desapego y apertura.

Acuario Ritual de eclipse de Luna nueva en Acuario Vas a necesitar:

Una vela blanca o violeta

Un papel y una lapicera

Un recipiente resistente al fuego

Un vaso con agua Paso 1: Limpieza mental