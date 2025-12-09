9 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 10 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 10 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Buena suerte en los asuntos económicos. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Estará acertado a la hora de mover su dinero. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Sus manos necesitan más atenciones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. Todo bien en cuestiones de salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Conveniente en su estado una dieta depurativa.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Desengaño amoroso. Se gasta menos comiendo en casa. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Ningún motivo para estar preocupado por su salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

