12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo conectar con la Luna: el ritual astrológico que transforma tu energía cada mes

Toma contacto con el astro nocturno es un acto de autocuidado y amor propio. Es recordarte que el cambio, la sensibilidad y el descanso también son parte de la vida.

Por
Cómo conectar con la Luna: el ritual astrológico que transforma tu energía cada mes

En astrología, el astro lunar representa nuestro mundo emocional, los ritmos internos, la intuición y la manera en que nos nutrimos. Conectarse con la Luna es reconectar con una parte profunda de uno mismo: ¿Cual es el ritual astrológico que transforma tu energía cada mes?

Luna en trígono con Mercurio: ¿Cuáles son los signos más beneficiados?.
Te puede interesar:

Los signos más beneficiados con la Luna en trígono a Mercurio de hoy

Cada fase lunar refleja un momento diferente de nuestro proceso emocional. La Luna Nueva nos invita a sembrar intenciones, el Cuarto Creciente impulsa el movimiento, la Luna Llena revela lo que estaba oculto y la Menguante nos enseña a soltar.

Seguir este ciclo ayuda a sincronizar nuestras emociones con los ritmos naturales del universo.

luna en sangre

Rituales para conectar con la Luna cada mes

Conectarse con la Luna no requiere grandes ceremonias. Podés hacerlo encendiendo una vela, escribiendo en tu diario lo que sentís, o simplemente observando el cielo unos minutos.

El secreto está en crear un momento de presencia y gratitud, donde tus emociones puedan expresarse sin juicio.

  • Escuchar la emoción, no solo la razón

La energía lunar nos enseña que no todo puede analizarse: sentir también es comprender. Conectarte con la Luna es permitirte sentir sin filtros, reconocer tu vulnerabilidad y honrarla como fuente de sabiduría.

  • Vivir en sintonía con sus fases

Una práctica hermosa es planificar tus semanas según las fases lunares:

  • Luna Nueva: intenciones y comienzos.
  • Creciente: acción y compromiso.
  • Llena: celebración y claridad.
  • Menguante: descanso y cierre.

Esto te ayuda a alinear tu energía emocional con el movimiento natural del cosmos.

  • Observar tu Luna natal

Cada persona tiene su Luna natal en un signo y casa del zodíaco, lo que muestra cómo experimenta y expresa sus emociones.

Por ejemplo:

  • Luna en Cáncer: necesita contención y ternura.
  • Luna en Aries: busca acción y autenticidad.
  • Luna en Virgo: canaliza su sensibilidad en el cuidado y el orden.

Explorarla te permite entender tus necesidades emocionales más profundas.

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 12 de octubre

Luna en Géminis: ¿Qué energía trae y cómo te afecta según tu signo?.

Hoy la Luna está en Géminis: qué energía trae y cómo te afecta según tu signo

Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 11 de octubre

El 21 de octubre de 2025, la Luna Nueva en Libra marca un nuevo ciclo vincular

Luna Nueva en Libra: el ritual más poderoso para sembrar armonía

Mercurio entra en Escorpio y hay signos que dicen todo sin filtros.

Mercurio entra en Escorpio: qué signos dicen todo sin filtro

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.
play

La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 
play

Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

Palito Ortega durante un recital en el Luna Park 

Preocupación por la salud de Palito Ortega: debió suspender su show en Paraná

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

últimas noticias

Buepp permite realizar diversos pagos de trámites de la Ciudad de Buenos Aires con un ahorro significativo.  

Qué cambio clave tienen las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

Hace 13 minutos
El niño fue hallado en buenas condiciones y el padre fue detenido.

Córdoba: hallaron al niño que era buscado y detuvieron a su padre por doble femicidio

Hace 15 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.

La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

Hace 25 minutos
play
El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 

Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

Hace 31 minutos
Cómo conectar con la Luna: el ritual astrológico que transforma tu energía cada mes

Cómo conectar con la Luna: el ritual astrológico que transforma tu energía cada mes

Hace 31 minutos