15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

No es tu imaginación: así podés llamar a tu ángel astral y recibir respuestas reales

Descubrí cómo invocar a tu ser astrológico y abrir un canal de comunicación con esta guía paso a paso que combina rituales y magia.

Por
En el mundo de la astrología y la espiritualidad

En el mundo de la astrología y la espiritualidad, el ángel astral es considerado un guía protector que acompaña a cada persona.

No es tu imaginación: en el mundo de la astrología y la espiritualidad, el ángel astral es considerado un guía protector que acompaña a cada persona desde el momento de su nacimiento y podés llamarlo y recibir respuestas reales.

Hoy, 15 de agosto de 2025, la Luna transita por Tauro y existe un ritual de abundancia que te ayuda a crecer económicamente. 
Te puede interesar:

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para la Luna en Tauro de hoy?

Según diversas tradiciones esotéricas, este ser de luz está vinculado a tu carta natal y puede ayudarte a tomar mejores decisiones, superar obstáculos y encontrar claridad en momentos de confusión. Aunque muchas personas sienten su presencia como intuiciones o señales, existe un método para atraer a tu ángel astral de forma consciente y abrir un canal de comunicación más directo.

¿Qué es un ángel astral? A diferencia del concepto más religioso de ángel guardián, el ángel astral se asocia a la energía que te acompaña desde tu primer aliento, conectada con la vibración del cielo en tu fecha, hora y lugar de nacimiento. En astrología, se dice que ciertos planetas, signos y posiciones específicas indican qué tipo de energía protectora te rodea. Este ángel astral no solo cuida, sino que también guía, inspira y abre caminos para tu crecimiento personal y espiritual.

mujer con angel

Cómo llamar a tu ángel astral

Prepará el espacio para recibirlo

El primer paso para atraer a tu ángel astral es crear un espacio sagrado. Buscá un lugar tranquilo donde no te interrumpan y colocá elementos que eleven tu energía: una vela blanca (símbolo de pureza), un cuarzo cristal para amplificar la conexión y un objeto que represente lo celestial, como una pluma o una imagen. Mantener este espacio limpio y armonioso es clave para facilitar la comunicación.

Respiración y apertura energética

La calma es la puerta de entrada a la conexión espiritual. Sentate cómodamente, cerrá los ojos y realizá respiraciones profundas y conscientes. A medida que tu cuerpo se relaja, imaginá que una luz dorada o blanca te envuelve, creando un campo protector. Este momento de apertura energética es fundamental para sentir la presencia de tu ángel.

Invocación personalizada con tu carta natal

Para llamar a tu ángel astral, podés usar una frase de invocación como: “Invoco a mi ángel astral, guía de mi camino desde el instante de mi nacimiento, para que se acerque y me muestre su luz y orientación”. Si conocés tu carta natal, podés sumar el nombre de tu Sol, Luna y Ascendente, ya que estos puntos astrológicos refuerzan la vibración de la llamada.

Cómo recibir su señal

Después de la invocación, permanecé en silencio y atento a cualquier sensación, imagen, palabra o emoción que aparezca. Muchas veces, la respuesta no llega en el momento, sino en forma de señal en las horas o días siguientes: un sueño revelador, una frase que se repite, un número que ves constantemente o una canción que parece hablarte directamente.

Agradecimiento y continuidad

Antes de cerrar el ritual, agradecé a tu ángel astral su presencia y guía, incluso si aún no recibiste la señal. Apagá la vela con cuidado y guardá los elementos del altar en un lugar especial. Repetir este contacto durante varios días fortalece el vínculo y facilita que la comunicación se vuelva más natural.

La conexión como hábito espiritual

Atraer a tu ángel astral no es un acto aislado, sino una práctica que puede formar parte de tu rutina espiritual. Cuanto más trabajes en tu conexión, más fácil será interpretar las señales y sentir el acompañamiento. La astrología te brinda pistas, pero la apertura, la fe y la constancia son las llaves para que este vínculo sea real y transformador.

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto

Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo.

Luna Nueva en Virgo grado 0: el reinicio que puede desordenarte la vida antes de ordenarla

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Esta semana el cielo ofrece un espectáculo único: Venus y Júpiter en conjunción en Cáncer generando amores apasionados.

Cuidado: esta conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer puede desatar amores intensos y gastos descontrolados

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto

El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños.

Saturno y Neptuno en Aries: el golpe de realidad que todos los signos sentirán

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Hace 14 minutos
play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 15 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 38 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 52 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 53 minutos