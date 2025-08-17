17 de agosto de 2025 Inicio
Día del Niño: cómo son los chicos y chicas según su signo del zodiaco

La astrología es una herramienta para conocer mejor a las personas y, por supuesto, también a las infancias. Desde los primeros años, cada signo muestra características diferentes y necesita que los adultos lo acompañen de distintas maneras.

Claudia Salto
Por
Claudia Salto
Las características de los signos empiezan a verse desde la infancia.

La astrología es una herramienta interesante que te puede ayudar a conocer un poco más a las personas. Por eso, en el Día de las Infancias, te cuento dónde poner el foco según el signo de cada niño o niña para acompañarlos mientras crecen.

Te puede interesar:
Horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto

  • Cáncer: como la luna, son sensibles y cambiantes. Para ellos la familia es su pilar fundamental, como así también sus vínculos cercanos. Y cómo se muestran para el afuera no es necesariamente lo que están sintiendo adentro, así que necesitan que les demuestres seguridad, amor y protección.
  • Escorpio: hablemos de infancias apasionadas, afectuosas e intensas desde lo emocional. Seguramente te encuentres con que hacen muchas preguntas, quieren saber el porqué y el cómo de cada cosa. Animate a responderles todo y ayudarlos a que confíen un poquito más en su intuición.
  • Piscis: son los niños más sensibles y emocionales del zodiaco. El arte será para ellos un puente para demostrar realmente lo que sienten. Son grandes creadores de historias, cuentos y juegos. Puede ser que les cuesten los límites, pero ahí tendrán que estar los padres para decirles hasta dónde.
  • Tauro: es un signo de tierra y es el más conectado con los cinco sentidos, así que estos niños tienen gran capacidad de disfrute. Van a apreciar y agradecer cada momento que te conectes con ellos, pero para disfrutar necesitan de tiempo, y para eso hay que respetar sus ritmos.
  • Virgo: son de los niños y niñas más adultos del zodiaco, porque son responsables, serviciales y analíticos. Tendrán disciplina en aquello que emprendan, así que la niñez será un buen momento para estimularlos en ese sentido.
  • Capricornio: pueden verse más maduros, distantes, reservados y autónomos por su gran capacidad de concentración y perseverancia. Dales su propio espacio para que puedan realizar ese juego individual y conectar con ellos mismos. Y aunque les cueste demostrar amor, necesitan demostraciones de tu parte, sentirse amados, protegidos y respetados.
  • Aries: poseen mucha energía y vitalidad, lo que les permite estar conectados con sus deseos. Incluso muchas veces tienden a ser impulsivos. Hacer deportes es una gran actividad para ellos. Va a ser crucial acompañarlos a atravesar mejor sus episodios de enojo.
  • Leo: les gusta ser el centro, son líderes natos. El emprender desafíos es estimulante para ellos. Por eso, realizar actividades artísticas los ayudará a potenciar su lado creativo. Tienen la autoestima alta y su desafío será aceptar aquellas cosas que no salen como ellos quieren.
  • Sagitario: son las infancias más optimistas. La aventura es su meta en la vida, por eso son grandes exploradores. Para ellos, viajar es un placer. Les molesta equivocarse, así que será una gran tarea de los padres explicarles que eso forma parte del aprendizaje.
  • Géminis: inquietos, charlatanes, curiosos e inteligentes. Les encanta buscar nuevos estímulos para no aburrirse nunca, por eso los juegos forman parte esencial de su vida. Valorar la comunicación y ser flexibles es fundamental en esta etapa.
  • Libra: tienen gran habilidad para comunicarse. No les gustan las peleas y suelen ser muy complacientes, principalmente en la niñez. Y sí, suelen ser inseguros y dudan mucho de todo, así que ayudalos a reforzar su confianza.
  • Acuario: son niños para quienes la independencia, la rebeldía y la libertad son ejes fundamentales en su vida. Si bien necesitan estructura, aman intercambiar juegos, ideas y aventuras. Son desapegados, por eso tienen una gran habilidad para el cambio y deben aprender a comprometerse.
