¿Por qué Venus en Cáncer puede arruinar tus relaciones sin que lo notes?

Venus en Cáncer es uno de los tránsitos astrológicos más emocionales y sensibles, pero también puede ser una trampa silenciosa en el amor. ¿Por qué este movimiento astral puede arruinar tus relaciones sin que lo notes?

Cuando Venus, el planeta del amor y las relaciones, transita por el signo del cangrejo, se activa una necesidad profunda de seguridad emocional y protección. Este impulso puede hacer que busquemos relaciones intensamente cercanas, pero también puede derivar en conductas posesivas o dependientes.

El apego exagerado, el miedo al abandono y la necesidad constante de reafirmación pueden generar tensiones ocultas que, con el tiempo, desgastan el vínculo amoroso. Muchas veces, bajo esta energía, se evitan los conflictos reales para no “herir” al otro, pero esto solo acumula resentimientos. Además, una venus canceriana despierta un amor intenso y protector, pero también puede generar heridas ocultas si no aprendemos a manejar su energía con conciencia.

¿Cómo detectar que Venus en Cáncer está afectando tu relación? Exceso de sensibilidad a críticas o comentarios.

Tendencia a interpretar gestos neutrales como ataques personales.

Necesidad de controlar o proteger a la pareja en exceso.

Miedo constante a la soledad o al abandono.

Dificultad para poner límites claros por temor a perder el cariño.