La primera candidata a senadora de Gloria Ruiz renunció tras el escándalo del robo de quesos A horas del cierre de listas nacionales, la situación en el partido Desarrollo Ciudadano se complicó aún más a partir de la renuncia de Marina Roxana Torres San Juan por el escándalo que envuelve a su hijo. Por







Se desarma el armado político de Gloria Ruiz en Neuquén.

El cierre de listas en Neuquén dio un giro inesperado en las últimas horas a partir de la renuncia de Marisa Roxana Torres San Juan, aliada de la ex vicegobernadora destituida Gloria Ruiz, por el escándalo que envuelve a su hijo Cristian Javier Poblete Torres, acusado de integrar un esquema de robo hormiga en el supermercado La Anónima de Plottier.

Según consignaron medios locales como Mejor Informado, Torres San Juan presentara su renuncia “inamovible y formal” a la candidatura como primera senadora por Desarrollo Ciudadano. La salida, oficializada este domingo, dejó a Ruiz prácticamente sin respaldo político en la provincia, a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre.

El escándalo que envuelve al hijo de Torres San Juan salió a la luz la semana pasada cuando se dejó al descubierto mercadería escondida en cartones destinados a ser retirados como basura, valuada en más de 2,5 millones de pesos.

El golpe político no tardó en llegar, ya que, Torres San Juan no solo era candidata, sino también la principal aliada de Ruiz desde sus tiempos como intendenta de Plottier. Su salida dejó debilitado al espacio, que ya enfrentaba cuestionamientos por las causas judiciales que pesan sobre la propia ex vicegobernadora: la compra de una camioneta de lujo, un terreno y gastos sin justificar en la Legislatura.

A partir de este cimbronazo político, Ruiz se queda sin aliados y cada vez más aislada. Solo le queda su candidatura a diputada nacional. A esto se suma, el poco alcance de Desarrollo Ciudadano que quedó al borde de la irrelevancia electoral.