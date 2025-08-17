17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La primera candidata a senadora de Gloria Ruiz renunció tras el escándalo del robo de quesos

A horas del cierre de listas nacionales, la situación en el partido Desarrollo Ciudadano se complicó aún más a partir de la renuncia de Marina Roxana Torres San Juan por el escándalo que envuelve a su hijo.

Por
Se desarma el armado político de Gloria Ruiz en Neuquén. 

Se desarma el armado político de Gloria Ruiz en Neuquén. 

El cierre de listas en Neuquén dio un giro inesperado en las últimas horas a partir de la renuncia de Marisa Roxana Torres San Juan, aliada de la ex vicegobernadora destituida Gloria Ruiz, por el escándalo que envuelve a su hijo Cristian Javier Poblete Torres, acusado de integrar un esquema de robo hormiga en el supermercado La Anónima de Plottier.

Juan Schiaretti confirmó su candidatura a diputado por Córdoba por el espacio Provincias Unidas.
Te puede interesar:

Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional por Córdoba por el espacio Provincias Unidas

Según consignaron medios locales como Mejor Informado, Torres San Juan presentara su renuncia “inamovible y formal” a la candidatura como primera senadora por Desarrollo Ciudadano. La salida, oficializada este domingo, dejó a Ruiz prácticamente sin respaldo político en la provincia, a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre.

El escándalo que envuelve al hijo de Torres San Juan salió a la luz la semana pasada cuando se dejó al descubierto mercadería escondida en cartones destinados a ser retirados como basura, valuada en más de 2,5 millones de pesos.

El golpe político no tardó en llegar, ya que, Torres San Juan no solo era candidata, sino también la principal aliada de Ruiz desde sus tiempos como intendenta de Plottier. Su salida dejó debilitado al espacio, que ya enfrentaba cuestionamientos por las causas judiciales que pesan sobre la propia ex vicegobernadora: la compra de una camioneta de lujo, un terreno y gastos sin justificar en la Legislatura.

A partir de este cimbronazo político, Ruiz se queda sin aliados y cada vez más aislada. Solo le queda su candidatura a diputada nacional. A esto se suma, el poco alcance de Desarrollo Ciudadano que quedó al borde de la irrelevancia electoral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

A horas del cierre de listas, los partidos políticos presentan sus últimos candidatos

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá.

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá serán los candidatos de la Izquierda en octubre

Gerardo Zamora será candidato a senador por Santiago del Estero.

Elecciones 2025: el gobernador Gerardo Zamora será candidato a senador por Santiago del Estero

Randazzo será el principal nombre de la lista que presentará el frente de gobernadores.

Randazzo encabezará la lista de diputados de Provincias Unidas en Buenos Aires

play

Gustavo Sylvestre, tras el cierre de candidatos: "El contraste entre las listas del peronismo y de LLA es notable"

play

Taiana, candidato a diputado por el peronismo en Provincia: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad"

Rating Cero

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi.

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín.

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

últimas noticias

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Hace 18 minutos
Boca visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Boca empata 0-0 con Independiente Rivadavia en Mendoza por el torneo Clausura 2025

Hace 29 minutos
Semana clave en el Senado: la oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

La oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

Hace 48 minutos
Se desarma el armado político de Gloria Ruiz en Neuquén. 

La primera candidata a senadora de Gloria Ruiz renunció tras el escándalo del robo de quesos

Hace 1 hora
Juan Schiaretti confirmó su candidatura a diputado por Córdoba por el espacio Provincias Unidas.

Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional por Córdoba por el espacio Provincias Unidas

Hace 1 hora