Horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 18 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Te has enfrentado a situaciones complicadas y las has superado. Ahora vienen nuevas oportunidades que te harán feliz. La Luna te revitaliza y contribuye a que tengas un estado de ánimo positivo. En el amor, te conviene mostrar tus emociones y decir lo que piensas.

Con la Luna menguando se disipan situaciones dolorosas del pasado y vas a empezar a notar que la energía empieza a cambiar y que te sientes más confiado. Presta atención a las casualidades y recuerda que las buenas oportunidades hay que pillarlas al vuelo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La Luna menguante hoy en tu signo te invita a alejarte de personas y situaciones que ya no te aportan nada positivo para abrirte sin miedo a los cambios que vienen a tu vida y poder avanzar. Las relaciones familiares mejorarán mucho y tú te sentirás aliviado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La Luna menguando puede contribuir a que estés algo melancólico, pero tienes a los planetas Júpiter y Venus en tu signo, que te hacen muy afortunado y seductor. Aprovecha esta maravillosa energía astral que estás recibiendo para hacer realidad algún sueño.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Muchas felicidades. Tú nunca pasas desapercibido porque tienes un brillo especial, y ahora que el Sol transita por tu signo todavía más. Tendrás mucha seguridad en ti mismo y nada te detendrá si te propones algo. Es tu momento; aprovéchalo al máximo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muy pronto el Sol ingresará en tu signo y, protegido por su luminosa energía, lo que te parecía imposible dejará de serlo. Te vas a sentir fortalecido y capaz de todo. Si estás pendiente de algo que te interesa, vas a recibir buenas noticias. Confía.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La energía del brioso planeta Marte en tu signo hace que estés muy activo y voluntarioso, y será difícil que se te escape algo que quieres. Juega bien tus cartas porque tienes el triunfo al alcance de la mano, y puedes consolidar algo que acabas de iniciar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Mantén a raya tus miedos y desconfianza porque te debilitan y te restan capacidad de acción. Necesitas pensar en ti y liberarte de todas esas exigencias que tú mismo te impones a veces. Cuenta siempre con tus amigos, que te quieren y te apoyarán en lo que hagas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hay tensiones a tu alrededor y te va a costar ser moderado, pero debes medir tus palabras y tener cuidado con lo que dices para no complicar las cosas. La Luna te transmite una energía de éxito y algo que te preocupa puede dar un giro muy positivo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La fabulosa energía astral que recibes contribuye a que la suerte sea tu compañera de viaje a lo largo de la semana y no habrá quien te haga sombra. Lo que te preocupa se irá solucionando, y lo que antes tenías en contra ahora se pondrá a tu favor.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Analizarás al milímetro cada detalle antes de llevar adelante cualquier plan, lo que te restará espontaneidad y te hará ir más lento de lo que querrías. Aprovecha la transformadora energía lunar y lánzate a lo nuevo. Tu felicidad depende de tu propia actitud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La Luna menguante te libera de todas esas situaciones y personas que te frenan y no te dejan ser tú mismo. Aprovecha tu suerte y vive como deseas, sin dar explicaciones a nadie. Tu economía se reactiva y puede suceder algo inesperado que favorezca tus ingresos.