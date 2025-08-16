Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta, esto tenés que saber Hoy la Luna entra en el signo del toro en último cuarto: conocé qué órganos cuidar, qué evitar y cómo aprovechar esta energía para tu estabilidad y bienestar. Por







Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta y es clave saberlo. Freepik

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta y es clave saberlo. El astro nocturno en su fase de último cuarto, marca un momento ideal para reflexionar sobre la estabilidad y los cambios en tu vida. Esto tenés que saber.

El signo regido por Venus nos recuerda que nuestra seguridad depende de lo tangible y material, pero también que debemos aprender a aceptar las transformaciones que surgen a nuestro alrededor, ya sean provocadas por otros, por situaciones inesperadas o por nuestra propia salud.

En esta fase lunar, la naturaleza práctica del signo del toro puede ayudarte a organizar tus prioridades y establecer rutinas que fortalezcan tu bienestar físico y emocional. Sin embargo, si resistís el cambio, pueden aparecer complicaciones que afectan tanto tu vida material como tu equilibrio interno. Además, durante el tránsito lunar, el cuello, laringe, garganta, cuerdas vocales, glándula tiroides, amígdalas y la nuez de Adán se vuelven más vulnerables. Por eso, es importante prestar atención a estos órganos: evita esfuerzos excesivos, cambios bruscos de temperatura y sobrecarga vocal.

Horóscopo Tauro Entre las sorpresas posibles se encuentran el cobro de una deuda postergada, un reconocimiento económico por el trabajo realizado o incluso una propuesta laboral que aporte estabilidad. Pexels Consejos para hoy bajo la Luna en Tauro Hidratá y cuidá tu garganta y cuerdas vocales, usando infusiones cálidas y evitando ambientes muy secos.

Practicá la paciencia y la aceptación del cambio: meditación, respiración profunda o journaling pueden ayudarte.

Revisá tu rutina de alimentación y descanso para mantener tu estabilidad física y emocional.

Ritual sugerido: Podés aprovechar la energía del cielo para liberar lo que ya no te sirve y hacer limpieza energética. Un pequeño ritual con velas verdes o doradas, acompañado de afirmaciones sobre seguridad y confianza, puede potenciar tu bienestar.

Hoy, la Luna taurina nos recuerda que la verdadera seguridad no está solo en lo material, sino en encontrar respeto y armonía dentro de nosotros mismos. Escuchar tu cuerpo y cuidar tus órganos sensibles es parte de ese aprendizaje.