¿Cuál es el mejor regalo para el Día del Niño según cada signo del zodiaco?

Cada signo tiene su magia y su forma de jugar. En esta fecha, elegir un regalo alineado con su energía puede hacer que tu hijo, sobrino o ahijado se sienta aún más especial.

El Día del Niño en Argentina se celebra el 17 de agosto de 2025 , y muchas familias ya están pensando en qué regalar. Más allá de juguetes clásicos, una idea original es guiarse por la astrología: cada signo del zodiaco tiene gustos y energías distintas que se reflejan incluso en los más pequeños. Te contamos cuál es el regalo ideal para cada signo para sorprender en su día.

Se trata de una fecha dedicada a celebrar la niñez, reconocer sus derechos y recordar la importancia de garantizar su bienestar y desarrollo integral. El origen se remonta a 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración de los Derechos del Niño. A partir de ese momento, muchos países comenzaron a instaurar una jornada especial para homenajearlos.

En Argentina, el Día del Niño empezó a celebrarse en la década de 1960, impulsado por la Cámara del Juguete, pero con el tiempo se consolidó como una fecha con profundo sentido social y familiar. Más allá del costado comercial, busca poner en valor la infancia, fomentar la unión en las familias y recordar que todos los niños y niñas tienen derecho a jugar, aprender y crecer en un entorno seguro y amoroso.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Los niños Aries son activos y aventureros. Les encantan los desafíos y la competencia. El mejor regalo: juegos de mesa de rapidez, pelotas, patines o cualquier juguete que implique movimiento.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro disfruta de la comodidad y los placeres simples. Les encantan los juguetes sensoriales y todo lo que estimule los sentidos. El mejor regalo: un peluche suave, juegos de construcción o un set de arte para pintar con paciencia.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Curiosos y comunicativos, los niños Géminis necesitan variedad. El mejor regalo: libros de cuentos interactivos, juegos de cartas, walkie-talkies o kits de experimentos científicos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Sensibles y protectores, los niños Cáncer disfrutan de lo hogareño. El mejor regalo: una casita de muñecas, juegos de cocina, disfraces o algo que puedan compartir con la familia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Creativos y protagonistas, los Leo aman brillar. El mejor regalo: micrófonos de karaoke, sets de disfraces, instrumentos musicales de juguete o cualquier cosa que los haga sentirse estrellas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Organizados y observadores, los Virgo disfrutan de actividades que los ayuden a aprender. El mejor regalo: rompecabezas, libros para colorear con detalle o kits de ciencia y orden.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Los Libra buscan la armonía y el juego compartido. El mejor regalo: juegos de mesa para varios jugadores, accesorios de moda, cámaras instantáneas o manualidades artísticas.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intensos y misteriosos, los niños Escorpio disfrutan de lo enigmático. El mejor regalo: libros de misterio, linternas para explorar de noche o juegos de detectives.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario ama la aventura y la libertad. El mejor regalo: bicicletas, patinetas, kits de exploración de la naturaleza o mapas para aprender geografía.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Prácticos y perseverantes, los Capricornio disfrutan de juegos que les enseñen a construir o lograr metas. El mejor regalo: juegos de construcción, ajedrez o agendas creativas para organizarse.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Originales y modernos, los Acuario adoran lo tecnológico y lo diferente. El mejor regalo: juguetes electrónicos, robots programables o juegos de realidad aumentada.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Soñadores y sensibles, los Piscis disfrutan de la fantasía. El mejor regalo: cuentos mágicos, acuarelas, instrumentos musicales o muñecos relacionados con mundos imaginarios.