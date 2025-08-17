17 de agosto de 2025 Inicio
Ritual de dinero del 17 de agosto: cómo aprovechar la energía del Sol en Leo y la Luna en Géminis

Al realizar este rito con intención clara, concentración y confianza, vas a potenciar tu capacidad para atraer oportunidades financieras, generar ideas creativas y avanzar con seguridad hacia tus metas económicas.

Por
Hoy, 17 de agosto de 2025, la combinación del Sol en Leo y la Luna en Géminis nos brinda una energía poderosa para atraer abundancia y creatividad financiera. ¿Cuál es el mejor ritual de dinero para aprovechar la energía del cielo?

Leo nos impulsa a brillar, a tomar la iniciativa y a invertir en proyectos que reflejen nuestra autenticidad, mientras que Géminis aporta ingenio, comunicación y flexibilidad para generar oportunidades nuevas.

Por qué este ritual funciona hoy: El Sol leonino aumenta la confianza personal y la claridad de nuestros objetivos, mientras que la Luna geminiana estimula la mente, las ideas innovadoras y la capacidad de negociación. Juntas, estas energías nos ayudan a visualizar metas concretas y atraer prosperidad mediante la intención clara y la acción creativa.

Materiales necesarios para el ritual

  • Una vela dorada o amarilla (símbolo de abundancia y éxito).
  • Papel y lápiz para escribir tus intenciones financieras.
  • Un cuarzo citrino o pirita (piedras asociadas al dinero y la prosperidad).
  • Un recipiente pequeño para guardar la energía de la intención.
Paso a paso del ritual de dinero

  • Encendé la vela dorada en un lugar tranquilo.
  • Escribí en el papel la cantidad de dinero que deseás atraer o un proyecto económico que quieras impulsar, usando afirmaciones en presente, como “La abundancia fluye hacia mí de manera constante y positiva”.
  • Colocá la piedra elegida sobre el papel y concentrate en la sensación de tener ya esa abundancia en tu vida.
  • Visualizá el dinero llegando a vos, asociando colores dorados y sensación de seguridad y éxito.
  • Guardá el papel y la piedra en el recipiente durante al menos 24 horas para consolidar la intención.

Consejos para potenciar el ritual

  • Realizalo durante la mañana o al mediodía, cuando el Sol en Leo está más activo.
  • Evitá distracciones y concentrate en la sensación de abundancia, no en la carencia.
  • Podés repetirlo durante varios días consecutivos para reforzar la energía.

