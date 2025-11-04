Mercurio retrógrado en Sagitario: ¿cómo impacta a todos los signos? El planeta de la comunicación inicia su última retrogradación del año del 9 al 29 de noviembre, moviéndose entre el signo sagitariano y escorpiano. Por







Mercurio retrogradará en Sagitario a partir de hoy, 4 de noviembre de 2025, impactando en todos los signos de forma diferente.

Comienza el 4 de noviembre de 2025 en Sagitario y retrogradará hasta el 29 de noviembre, volviendo a Escorpio el 15 de noviembre.

Verdades sin filtro y pensamientos acelerados: la mente se expande, pero también puede confundir si no hay pausa.

Claves del período: observar, bajar el ritmo, cuidar la energía mental y revisar decisiones antes de actuar.

Etapa de revisión profunda: Mercurio invita a depurar ideas, creencias y formas de comunicarnos antes de iniciar el 2026 con mayor claridad. Mercurio retrogradará en Sagitario a partir de hoy, 4 de noviembre de 2025, y este no es cualquier tránsito. lo hace en el signo de la verdad y la mente se enciende y las palabras salen sin filtro. ¿Cómo impacta a todos los signos?

Con este tránsito, los pensamientos corren más rápido que la prudencia, aparece la necesidad de expresar lo que veníamos guardando y el impulso de movernos hacia lo que deseamos.

Cada perfil astral lo sentirá de una manera distinta, y cada uno tendrá su propia forma de cuidarse. Es importante tener en cuenta que Mercurio continuará retrogradando durante casi todo el mes, regresará al signo de Escorpio el 15 de noviembre, y recién el 29 finalizará esta etapa introspectiva que pide revisar pensamientos, creencias y decisiones antes de avanzar. No se trata solo de “cuidar lo que decís”: el punto es que tus palabras coincidan con tus acciones y con la energía que querés sembrar en 2026. Revisá los sueños que quedaron en stand-by, planificá cómo volver a ponerles forma concreta y abrí tu mente a un tono mental más sensible y auténtico.

mercurio rx Cómo impacta en todos los signos Mercurio retrógrado Aries : pausá antes de actuar; escribí ideas antes de lanzarlas.

: pausá antes de actuar; escribí ideas antes de lanzarlas. Tauro : revisá creencias de seguridad; permití algo de cambio.

: revisá creencias de seguridad; permití algo de cambio. Géminis : tu regente retrograda: releé conversaciones y hallá lo que se te escapó.

: tu regente retrograda: releé conversaciones y hallá lo que se te escapó. Cáncer : el pasado vuelve para cerrar ciclos; hablá con ternura.

: el pasado vuelve para cerrar ciclos; hablá con ternura. Leo : bajá el volumen y escuchá lo que realmente te inspira.

: bajá el volumen y escuchá lo que realmente te inspira. Virgo : silencio mental; revisá rutinas y confia más en la intuición.

: silencio mental; revisá rutinas y confia más en la intuición. Libra : los vínculos piden una comunicación honesta y amable.

: los vínculos piden una comunicación honesta y amable. Escorpio : recuerdos mentales en alta definición: comprendé, no juzgues.

: recuerdos mentales en alta definición: comprendé, no juzgues. Sagitario : Mercurio en tu signo pide cambiar de perspectiva, no ganar una discusión.

: Mercurio en tu signo pide cambiar de perspectiva, no ganar una discusión. Capricornio : planificá sin rigidez; combina estructura con sueño.

: planificá sin rigidez; combina estructura con sueño. Acuario : soltá ideas que suenan inteligentes pero no te sientan.

: soltá ideas que suenan inteligentes pero no te sientan. Piscis: poné límites a lo confuso y canalizá la inspiración en acciones concretas. Prácticas útiles: journal diario para detectar patrones de pensamiento, releer mensajes o contratos importantes antes de firmar, meditación breve para calmar la mente y ejercicios de respiración antes de conversaciones tensas. Recordá también ser flexible: Mercurio retrogrado trae oportunidades para corregir, no para avanzar a la fuerza.