Luna Llena en Tauro 2025: ¿cómo impacta en todos los signos?

- Energía de concreción: esta Luna ilumina resultados y cosechas de procesos iniciados meses atrás.
- Venus como regente: las cuadraturas con Júpiter y Plutón piden equilibrio entre placer y exceso.
- Mercurio y Marte conjuntos: impulsan decisiones rápidas; el reto será actuar con calma y foco.
- Consejo cósmico: bajá a tierra tus deseos y elegí lo que te da paz, cuerpo y propósito.
La Luna Llena en Tauro se perfecciona el 5 de noviembre de 2025: Venus, regente de esta lunación, está en tensión con Júpiter y Plutón, generando contrastes entre el deseo y el control, la expansión y el miedo a soltar. ¿Cómo impacta en todos los signos?
Este plenilunio puede traer excesos, dramatismo afectivo o decisiones impulsivas, pero también revelaciones que nos empujan a crecer. Mientras tanto, Mercurio y Marte en conjunción aportan claridad y acción. Las conversaciones que surjan estos días pueden ser directas, honestas o incluso confrontativas. Lo importante será no reaccionar desde la herida, sino responder desde la conciencia.
Esta Luna invita a reconciliar el placer con la responsabilidad emocional. Amar, disfrutar y elegir con madurez lo que realmente sostiene tu bienestar.
Tiempo de ponerle cuerpo a tus ideas. Esta Luna ilumina tu zona de recursos y autoestima: aprendé a valorar tu energía, tu trabajo y tus límites. Evitá gastos impulsivos.
Tauro
Tu Luna Llena del año te pone frente a un espejo emocional. Cierre de ciclo, revelaciones personales y decisiones amorosas. Algo profundo cambia dentro tuyo, y aunque duela, te libera.
Géminis
El cuerpo y el descanso toman protagonismo. Necesitás silencio, no más información. Esta Luna pide conectar con lo emocional que venías postergando.
Cáncer
Reencuentros, amistades y proyectos grupales se iluminan. Tu rol social cambia, y quizás te sientas lista para liderar algo nuevo. Evitá dramas innecesarios: soltá lo que ya cumplió su función.
Leo
Esta Luna toca tu zona profesional y de propósito. Reconocimientos, desafíos o giros laborales te empujan a asumir tu poder sin miedo. No te sabotees por miedo a destacar.
Virgo
Necesitás abrir la mente. Esta Luna te empuja a salir de la rutina, estudiar, viajar o expandir tu visión. No todo tiene que tener lógica; a veces el cuerpo sabe antes que la cabeza.
Libra
Emociones intensas, deseo y transformación. Esta Luna te invita a soltar viejas dependencias y vínculos que ya no nutren. Si algo se cierra, agradecé: se libera espacio para lo que sí te sostiene.
Escorpio
Luna en tu eje: relaciones, compromisos, espejos. Lo que el otro te muestra hoy es lo que necesitás ver en vos. No te cierres al diálogo. Elegí con quién querés construir de verdad.
Sagitario
Cambios en hábitos, trabajo y bienestar. La rutina se reordena y te pide equilibrio entre productividad y descanso. No todo es “más esfuerzo”: a veces, rendirse también es sabiduría.
Capricornio
Una Luna creativa y romántica. Tu deseo pide expresión y autenticidad. Si algo te hace vibrar, no lo racionalices tanto. Dalo todo, pero desde el placer, no desde el deber.
Acuario
El hogar y las raíces se iluminan. Viejas emociones familiares salen a la superficie para ser sanadas. Mudanzas o decisiones domésticas pueden marcar un nuevo comienzo.
Piscis
Comunicación, palabras, y verdades reveladas. Esta Luna trae conversaciones sinceras que aclaran vínculos o decisiones. Escuchá tanto como hablás. Lo que se dice, se transforma.
La Luna Llena en Tauro nos enseña que no hay avance sin calma, ni amor real sin respeto propio. En un cielo cargado de intensidad, el desafío es elegir el placer consciente, no el impulso. Soltar el control, agradecer lo vivido y volver al cuerpo: ese es el ritual perfecto para esta lunación.