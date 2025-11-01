Luna Llena en Tauro 2025: ¿cómo impacta en todos los signos?

Con Venus como regente y en tensión con Júpiter y Plutón, esta lunación pone en evidencia los excesos, los apegos y la necesidad de transformación en nuestros deseos.

La Luna Llena en Tauro se perfecciona el 5 de noviembre de 2025 : Venus, regente de esta lunación, está en tensión con Júpiter y Plutón, generando contrastes entre el deseo y el control, la expansión y el miedo a soltar. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Este plenilunio puede traer excesos, dramatismo afectivo o decisiones impulsivas, pero también revelaciones que nos empujan a crecer. Mientras tanto, Mercurio y Marte en conjunción aportan claridad y acción. Las conversaciones que surjan estos días pueden ser directas, honestas o incluso confrontativas. Lo importante será no reaccionar desde la herida, sino responder desde la conciencia.

Esta Luna invita a reconciliar el placer con la responsabilidad emocional. Amar, disfrutar y elegir con madurez lo que realmente sostiene tu bienestar.

Entre las sorpresas posibles se encuentran el cobro de una deuda postergada, un reconocimiento económico por el trabajo realizado o incluso una propuesta laboral que aporte estabilidad.

Tiempo de ponerle cuerpo a tus ideas. Esta Luna ilumina tu zona de recursos y autoestima: aprendé a valorar tu energía, tu trabajo y tus límites. Evitá gastos impulsivos.

Tauro

Tu Luna Llena del año te pone frente a un espejo emocional. Cierre de ciclo, revelaciones personales y decisiones amorosas. Algo profundo cambia dentro tuyo, y aunque duela, te libera.

Géminis

El cuerpo y el descanso toman protagonismo. Necesitás silencio, no más información. Esta Luna pide conectar con lo emocional que venías postergando.

Cáncer

Reencuentros, amistades y proyectos grupales se iluminan. Tu rol social cambia, y quizás te sientas lista para liderar algo nuevo. Evitá dramas innecesarios: soltá lo que ya cumplió su función.

Leo

Esta Luna toca tu zona profesional y de propósito. Reconocimientos, desafíos o giros laborales te empujan a asumir tu poder sin miedo. No te sabotees por miedo a destacar.

Virgo

Necesitás abrir la mente. Esta Luna te empuja a salir de la rutina, estudiar, viajar o expandir tu visión. No todo tiene que tener lógica; a veces el cuerpo sabe antes que la cabeza.

Libra

Emociones intensas, deseo y transformación. Esta Luna te invita a soltar viejas dependencias y vínculos que ya no nutren. Si algo se cierra, agradecé: se libera espacio para lo que sí te sostiene.

Escorpio

Luna en tu eje: relaciones, compromisos, espejos. Lo que el otro te muestra hoy es lo que necesitás ver en vos. No te cierres al diálogo. Elegí con quién querés construir de verdad.

Sagitario

Cambios en hábitos, trabajo y bienestar. La rutina se reordena y te pide equilibrio entre productividad y descanso. No todo es “más esfuerzo”: a veces, rendirse también es sabiduría.

Capricornio

Una Luna creativa y romántica. Tu deseo pide expresión y autenticidad. Si algo te hace vibrar, no lo racionalices tanto. Dalo todo, pero desde el placer, no desde el deber.

Acuario

El hogar y las raíces se iluminan. Viejas emociones familiares salen a la superficie para ser sanadas. Mudanzas o decisiones domésticas pueden marcar un nuevo comienzo.

Piscis

Comunicación, palabras, y verdades reveladas. Esta Luna trae conversaciones sinceras que aclaran vínculos o decisiones. Escuchá tanto como hablás. Lo que se dice, se transforma.

La Luna Llena en Tauro nos enseña que no hay avance sin calma, ni amor real sin respeto propio. En un cielo cargado de intensidad, el desafío es elegir el placer consciente, no el impulso. Soltar el control, agradecer lo vivido y volver al cuerpo: ese es el ritual perfecto para esta lunación.