Urano vuelve a Tauro: cómo impacta en todos los signos del zodiaco

El contacto astral deja una enseñanza poderosa: la abundancia nace cuando soltamos lo que nos ata. Es tiempo de confiar en los procesos, integrar los cambios y agradecer todo lo que nos trajo hasta aquí.

Urano en Tauro: ¿Cómo impacta su vuelta en todos los signos del zodiaco?.

El titán del progreso, Urano, culmina su tránsito de siete años por el signo de Tauro , un ciclo revolucionario que transformó nuestra relación con el dinero, la tierra, el cuerpo y la seguridad. ¿Cómo impacta su vuelta en todos los signos del zodiaco?

Este regreso marca una etapa final y decisiva antes de que el planeta del cambio ingrese definitivamente a Géminis, donde no volverá a Tauro hasta dentro de 84 años.

Urano es energía disruptiva, símbolo de independencia, innovación y liberación. En el signo taurino—de la estabilidad y la materia— su paso agitó las bases del confort, desafiando estructuras que parecían inamovibles. Este contacto nos enseñó que la verdadera seguridad nace cuando dejamos de depender de lo externo y nos animamos a construir desde la autenticidad.

Urano activa tu zona de los recursos y la estabilidad. Es momento de redefinir tu relación con el dinero y con lo que realmente valorás. Aprendé a sostenerte desde la independencia.

Tauro

Este es tu gran cierre de ciclo. Urano en tu signo te pide soltar la rigidez y abrazar nuevas versiones de vos. Cambios en tu imagen, propósito o rutinas. Evolucionás, aunque al principio incomode.

Géminis

Urano se prepara para entrar a tu signo, y este período será un preludio de tu nueva era. Necesitás descanso, introspección y cerrar lo que aún te ata al pasado. Grandes revelaciones espirituales.

Cáncer

Transformación en tus amistades y proyectos colectivos. Urano te invita a rodearte de gente más libre, auténtica y afín a tu propósito. Dejá atrás los grupos que ya no te suman.

Leo

Urano revoluciona tu mundo profesional. Podés cambiar de trabajo, reinventar tu rol o descubrir una nueva vocación. Es tiempo de animarte a brillar sin seguir moldes.

Virgo

Despertar filosófico y expansión mental. Urano te impulsa a estudiar, viajar o abrirte a nuevos horizontes de conocimiento. Cuestionás viejas creencias y abrazás nuevas formas de entender el mundo.

Libra

Transformación profunda en lo emocional y lo íntimo. Urano te enfrenta a tu relación con el control, la entrega y los recursos compartidos. Sanás patrones y aprendés a confiar.

Escorpio

Urano se opone a tu signo y te muestra lo que necesitás liberar en tus vínculos. Relaciones que se rompen o se reinventan. Buscás mayor libertad y autenticidad en el amor.

Sagitario

Urano despierta tu área del cuerpo y la rutina. Cambios en tu forma de trabajar, alimentarte o cuidar tu salud. Podés sentir necesidad de simplificar y encontrar nuevos métodos de bienestar.

Capricornio

Tu zona creativa y afectiva recibe una sacudida. Urano impulsa romances diferentes, proyectos únicos y formas nuevas de disfrutar la vida. Liberate del perfeccionismo y conectá con el placer.

Acuario

Urano, tu regente moderno, te remueve la base emocional. Podés cambiar de casa, país o redefinir tu concepto de hogar. Buscás independencia y un espacio que realmente sientas tuyo.

Piscis

Movimiento en tu entorno inmediato. Urano activa mudanzas cortas, nuevos estudios o formas de comunicarte. Es momento de innovar en tus ideas y expresar tu voz sin miedo.