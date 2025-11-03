3 de noviembre de 2025 Inicio
Urano vuelve a Tauro: cómo impacta en todos los signos del zodiaco

El contacto astral deja una enseñanza poderosa: la abundancia nace cuando soltamos lo que nos ata. Es tiempo de confiar en los procesos, integrar los cambios y agradecer todo lo que nos trajo hasta aquí.

Por
El titán del progreso, Urano, culmina su tránsito de siete años por el signo de Tauro, un ciclo revolucionario que transformó nuestra relación con el dinero, la tierra, el cuerpo y la seguridad. ¿Cómo impacta su vuelta en todos los signos del zodiaco?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Este regreso marca una etapa final y decisiva antes de que el planeta del cambio ingrese definitivamente a Géminis, donde no volverá a Tauro hasta dentro de 84 años.

Urano es energía disruptiva, símbolo de independencia, innovación y liberación. En el signo taurino—de la estabilidad y la materia— su paso agitó las bases del confort, desafiando estructuras que parecían inamovibles. Este contacto nos enseñó que la verdadera seguridad nace cuando dejamos de depender de lo externo y nos animamos a construir desde la autenticidad.

Fechas clave del cierre uraniano

  • 8 de noviembre de 2025: Urano retrograda y vuelve a Tauro, iniciando el proceso de balance. Es el momento de revisar cuánto hemos cambiado en los últimos siete años y qué viejas estructuras aún limitan nuestra prosperidad.
  • 4 de febrero de 2026: Urano se pone directo en Tauro, abriendo un período de integración. Lo aprendido se consolida y empieza a manifestarse en nuevas formas de vivir, producir y vincularnos.
  • 26 de abril de 2026: Urano ingresa definitivamente en Géminis, marcando el cierre total del ciclo taurino y el inicio de una nueva era de comunicación, tecnología y pensamiento colectivo.
Urano vuelve a Tauro

Cómo impacta Urano en Tauro según tu signo

  • Aries

Urano activa tu zona de los recursos y la estabilidad. Es momento de redefinir tu relación con el dinero y con lo que realmente valorás. Aprendé a sostenerte desde la independencia.

  • Tauro

Este es tu gran cierre de ciclo. Urano en tu signo te pide soltar la rigidez y abrazar nuevas versiones de vos. Cambios en tu imagen, propósito o rutinas. Evolucionás, aunque al principio incomode.

  • Géminis

Urano se prepara para entrar a tu signo, y este período será un preludio de tu nueva era. Necesitás descanso, introspección y cerrar lo que aún te ata al pasado. Grandes revelaciones espirituales.

  • Cáncer

Transformación en tus amistades y proyectos colectivos. Urano te invita a rodearte de gente más libre, auténtica y afín a tu propósito. Dejá atrás los grupos que ya no te suman.

  • Leo

Urano revoluciona tu mundo profesional. Podés cambiar de trabajo, reinventar tu rol o descubrir una nueva vocación. Es tiempo de animarte a brillar sin seguir moldes.

  • Virgo

Despertar filosófico y expansión mental. Urano te impulsa a estudiar, viajar o abrirte a nuevos horizontes de conocimiento. Cuestionás viejas creencias y abrazás nuevas formas de entender el mundo.

  • Libra

Transformación profunda en lo emocional y lo íntimo. Urano te enfrenta a tu relación con el control, la entrega y los recursos compartidos. Sanás patrones y aprendés a confiar.

  • Escorpio

Urano se opone a tu signo y te muestra lo que necesitás liberar en tus vínculos. Relaciones que se rompen o se reinventan. Buscás mayor libertad y autenticidad en el amor.

  • Sagitario

Urano despierta tu área del cuerpo y la rutina. Cambios en tu forma de trabajar, alimentarte o cuidar tu salud. Podés sentir necesidad de simplificar y encontrar nuevos métodos de bienestar.

  • Capricornio

Tu zona creativa y afectiva recibe una sacudida. Urano impulsa romances diferentes, proyectos únicos y formas nuevas de disfrutar la vida. Liberate del perfeccionismo y conectá con el placer.

  • Acuario

Urano, tu regente moderno, te remueve la base emocional. Podés cambiar de casa, país o redefinir tu concepto de hogar. Buscás independencia y un espacio que realmente sientas tuyo.

  • Piscis

Movimiento en tu entorno inmediato. Urano activa mudanzas cortas, nuevos estudios o formas de comunicarte. Es momento de innovar en tus ideas y expresar tu voz sin miedo.

