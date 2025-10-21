21 de octubre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 22 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 22 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El cielo de hoy trae una configuración muy especial: Júpiter en Cáncer forma un trígono con Saturno en Piscis.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente ahorrar un poco más. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Están atacando su autoestima y eso le disgusta mucho.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sorprenda a su pareja con algo original. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. No abuse de los medicamentos para dormir.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

