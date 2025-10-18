Luna en Virgo sextil Mercurio: qué signos tienen la mente más despierta Algunos perfiles astrales pueden aprovechar esta influencia para pensar con claridad y tomar decisiones más acertadas. Por







El 18 de octubre de 2025, la Luna en Virgo forma un sextil con Mercurio: ¿Cuáles son los signos con más claridad?

El 18 de octubre de 2025, la Luna en Virgo forma un sextil con Mercurio, un aspecto que potencia la claridad mental y la organización. Este tránsito favorece a todos a pensar con lógica, sin embargo, algunos signos se destacan por tener la mente mas despierta.

Durante este contacto, la comunicación se vuelve más efectiva. Las ideas fluyen con mayor precisión y es más fácil resolver problemas que requieren concentración. La influencia virginiana aporta método y detalle, mientras que Mercurio estimula la creatividad y la curiosidad. Para quienes buscan organizar su día o planear proyectos, este es un momento ideal.

Asimismo, el astro en el signo de la virgen en armonía con la esfera mercurial es una oportunidad para impulsar las ideas, mejorar la comunicación y organizar la vida con mayor efectividad. Mantenerse atentos a los detalles y planificar con cuidado será la clave para sacar el máximo provecho de este tránsito.

mujer con razon