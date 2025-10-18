18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Luna en Virgo sextil Mercurio: qué signos tienen la mente más despierta

Algunos perfiles astrales pueden aprovechar esta influencia para pensar con claridad y tomar decisiones más acertadas.

Por
El 18 de octubre de 2025

El 18 de octubre de 2025, la Luna en Virgo forma un sextil con Mercurio: ¿Cuáles son los signos con más claridad?

El 18 de octubre de 2025, la Luna en Virgo forma un sextil con Mercurio, un aspecto que potencia la claridad mental y la organización. Este tránsito favorece a todos a pensar con lógica, sin embargo, algunos signos se destacan por tener la mente mas despierta.

La Luna se encuentra en Virgo en fase menguante, invitándonos a poner foco en los detalles.
Te puede interesar:

Luna menguante en Virgo: cómo afecta a todos los signos

Durante este contacto, la comunicación se vuelve más efectiva. Las ideas fluyen con mayor precisión y es más fácil resolver problemas que requieren concentración. La influencia virginiana aporta método y detalle, mientras que Mercurio estimula la creatividad y la curiosidad. Para quienes buscan organizar su día o planear proyectos, este es un momento ideal.

Asimismo, el astro en el signo de la virgen en armonía con la esfera mercurial es una oportunidad para impulsar las ideas, mejorar la comunicación y organizar la vida con mayor efectividad. Mantenerse atentos a los detalles y planificar con cuidado será la clave para sacar el máximo provecho de este tránsito.

mujer con razon

Qué signos tienen la mente más despierta con la Luna en sextil a Mercurio

  • Géminis se siente particularmente beneficiado. Su mente ágil y su facilidad para procesar información se potencian con este tránsito. Es un día perfecto para hacer networking, escribir, estudiar o negociar acuerdos. Los Géminis pueden aprovechar la claridad mental para comunicar ideas de manera convincente y efectiva.
  • Virgo, el signo anfitrión de la Luna, experimenta un aumento en su capacidad de concentración. Las tareas que requieren precisión, análisis y planificación se realizan con mayor facilidad. Este tránsito les permite ordenar sus pensamientos y mejorar la eficiencia en todos los ámbitos de su vida.
  • Capricornio también se destaca con esta influencia. Su enfoque natural hacia el trabajo y los objetivos se ve reforzado, permitiéndole avanzar en proyectos de largo plazo. La combinación de disciplina y lucidez favorece la toma de decisiones estratégicas y la resolución de problemas complejos.
  • Escorpio siente una mente más aguda y penetrante. Este tránsito les ayuda a analizar situaciones en profundidad y detectar detalles que otros podrían pasar por alto. Es un momento propicio para investigaciones, planificación financiera o cualquier actividad que requiera análisis crítico.
  • Para los signos de Aries y Tauro, la energía del sextil ofrece claridad en la toma de decisiones. Aries puede canalizar su impulso con más precisión, mientras que Tauro obtiene una visión más ordenada de sus prioridades y recursos. Ambos signos pueden beneficiarse de la introspección y la organización de sus proyectos.

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 18 de octubre

El cielo de hoy trae una configuración muy especial: Júpiter en Cáncer forma un trígono con Saturno en Piscis.

Los signos con más suerte laboral bajo el trígono de Júpiter y Saturno de hoy

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 17 de octubre

La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 16 de octubre

Víctor Florencio, conocido como Niño Prodigio.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre: las predicciones del Niño Prodigio signo por signo

Rating Cero

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
play

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

Ambos fueron grabados por una turista fan en California

Katy Perry y Justin Trudeau están cada vez más cerca y serían pareja: cuál fue la confirmación

Llegan a Netflix Series y Películas que te dejarán sorprendido por la crudeza de sus relatos
play

Esta docuserie del famoso director de terror James Wan llegó a Netflix y es ideal para Halloween: cuál es

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix.
play

Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix

últimas noticias

play
De qué se trata esta original entrega de Netflix.

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Hace 43 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

Hace 44 minutos
Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.

Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Hace 45 minutos
Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Hace 46 minutos
Los rayos pueden dañar los artefactos eléctricos.

El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica

Hace 46 minutos