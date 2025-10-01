1 de octubre de 2025 Inicio
¿Cómo impacta la Luna de la Cosecha de octubre en todos los signos?

La lunación invita a cerrar ciclos vinculados a la independencia, la iniciativa y los comienzos personales. Este fenómeno astral potencia la claridad, la acción y la valentía para soltar lo que ya no sirve y prepararse para nuevos proyectos.

LUna llena de la Cosecha: ¿Cómo impacta en todos los signos?.

La Luna de la Cosecha, que se produce el 7 de octubre de 2025 en el signo de Aries, invita a cerrar ciclos relacionados con la iniciativa, la independencia y los proyectos personales. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Esta luna llena destaca la necesidad de evaluar qué está funcionando en nuestra vida y qué debemos dejar atrás para avanzar con más claridad y fuerza.

Aries es el primer signo del zodiaco, representado por el carnero, y simboliza los comienzos, la iniciativa, la acción y la impulsividad. Es un perfil astral de fuego cardinal, lo que lo convierte en pionero: abre ciclos, marca el inicio de procesos y nos impulsa a tomar decisiones audaces. En el contexto del plenilunio de la Cosecha, esta energía se manifiesta como la culminación de proyectos relacionados con la independencia, la iniciativa personal y la valentía para cerrar ciclos que ya no nos sirven, preparando el terreno para un nuevo recorrido.

Luna de la cosecha

¿Cómo impacta en todos los signos la Luna de la Cosecha?

Aries

Para los arianos, esta Luna marca un momento de culminación y liberación. Se recomienda revisar los proyectos iniciados y tomar decisiones conscientes sobre cuáles continuar y cuáles soltar. La energía favorece la autonomía y la claridad en los objetivos personales.

Tauro

Tauro puede sentir la necesidad de equilibrar su zona de confort con cambios inevitables. La Luna de Aries les recuerda que dejar ir lo que ya no sirve es fundamental para mantener estabilidad emocional y material.

Géminis

Los geminianos podrían experimentar cierres en temas relacionados con la comunicación y la interacción social. Es un buen momento para reorganizar vínculos y priorizar conversaciones que aporten crecimiento.

Cáncer

Para Cáncer, la Luna de la Cosecha invita a soltar cargas emocionales y hábitos que limitan su bienestar. Es un período propicio para enfocarse en la independencia afectiva y en el cuidado personal.

Leo

Leo sentirá impulso de cerrar ciclos relacionados con el reconocimiento y la creatividad. La Luna les aconseja evaluar proyectos artísticos o laborales que ya no aportan satisfacción y redirigir la energía hacia iniciativas más auténticas.

Virgo

Virgo puede notar la necesidad de finalizar tareas pendientes y organizar asuntos prácticos que habían quedado estancados. Esta luna llena facilita tomar decisiones concretas y liberarse del exceso de responsabilidad.

Libra

Libra verá cómo se cierran dinámicas vinculadas a relaciones o acuerdos importantes. La Luna en Aries impulsa la honestidad y la claridad para dejar atrás lo que no funciona y fortalecer vínculos equilibrados.

Escorpio

Escorpio puede vivir finales intensos en temas financieros o compartidos. Es un momento para soltar control y confiar en los procesos que permiten regeneración y transformación personal.

Sagitario

Sagitario sentirá la culminación de aprendizajes y experiencias recientes. La Luna les invita a liberar actitudes impulsivas y a enfocar su energía en metas que realmente reflejen su libertad y propósito.

Capricornio

Capricornio puede cerrar etapas laborales o relacionadas con responsabilidades externas. Es una Luna que favorece la planificación de nuevos caminos y la liberación de estructuras rígidas que ya no sirven.

Acuario

Acuario experimenta cierre en amistades o proyectos colectivos. La Luna en Aries permite redefinir alianzas y proyectos grupales, buscando más autonomía y coherencia con los propios ideales.

Piscis

Piscis puede sentir la necesidad de dejar atrás ilusiones o situaciones que generan confusión emocional. La energía ariana les invita a actuar con claridad y decisión para cerrar ciclos pendientes.

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

El look de Lali que causó furor en las redes sociales.

El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

En 2010, José Andrada recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
Murió un recordado actor de Los Simuladores

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 6 minutos
Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

Hace 6 minutos
Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Hace 16 minutos
La temperatura ideal para el aire acondicionado en primavera.

Para no gastar de más: esta es la temperatura ideal del aire acondicionado en primavera

Hace 20 minutos
Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Hace 23 minutos