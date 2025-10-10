Luna Nueva en Libra: el ritual más poderoso para sembrar armonía El rito lunar te ayudará a reconectar con tu belleza interior, recuperar la calma y atraer vínculos más conscientes. Por







El 21 de octubre de 2025, la Luna Nueva en Libra marca un nuevo ciclo vincular

El 21 de octubre de 2025, la Luna Nueva en Libra marca un nuevo ciclo vincular. Este momento es ideal para sembrar intenciones relacionadas con el amor, la belleza, la paz interior y las relaciones equilibradas: ¿Cuál es el ritual más poderoso para sembrar armonía?

Libra, regido por Venus, nos invita a crear armonía entre lo que damos y lo que recibimos, entre el “yo” y el “nosotros”. Durante esta lunación, la energía es sutil, estética y profundamente emocional. Es una oportunidad para revisar nuestros vínculos, perdonar viejas heridas y abrir espacio a conexiones más justas y conscientes. En astrología, todo novilunio simboliza el inicio de un ciclo, y la de Libra nos recuerda que el equilibrio comienza dentro de uno mismo.

El mejor rito para esta Luna Nueva busca justamente eso: restaurar el balance interno y atraer relaciones saludables. No se trata solo de amor romántico, sino de todas las formas de relación: con amigos, familia, colegas y, sobre todo, con uno mismo. Libra nos enseña que amar también es saber poner límites y cuidar la energía propia.

manos brillos