Luna Nueva en Libra: el ritual más poderoso para sembrar armonía

El rito lunar te ayudará a reconectar con tu belleza interior, recuperar la calma y atraer vínculos más conscientes.

Por
El 21 de octubre de 2025

El 21 de octubre de 2025, la Luna Nueva en Libra marca un nuevo ciclo vincular

El 21 de octubre de 2025, la Luna Nueva en Libra marca un nuevo ciclo vincular. Este momento es ideal para sembrar intenciones relacionadas con el amor, la belleza, la paz interior y las relaciones equilibradas: ¿Cuál es el ritual más poderoso para sembrar armonía?

Mercurio entra en Escorpio y hay signos que dicen todo sin filtros.
Libra, regido por Venus, nos invita a crear armonía entre lo que damos y lo que recibimos, entre el “yo” y el “nosotros”. Durante esta lunación, la energía es sutil, estética y profundamente emocional. Es una oportunidad para revisar nuestros vínculos, perdonar viejas heridas y abrir espacio a conexiones más justas y conscientes. En astrología, todo novilunio simboliza el inicio de un ciclo, y la de Libra nos recuerda que el equilibrio comienza dentro de uno mismo.

El mejor rito para esta Luna Nueva busca justamente eso: restaurar el balance interno y atraer relaciones saludables. No se trata solo de amor romántico, sino de todas las formas de relación: con amigos, familia, colegas y, sobre todo, con uno mismo. Libra nos enseña que amar también es saber poner límites y cuidar la energía propia.



Ritual de armonía para la Luna Nueva en Libra

  • Prepará tu espacio: elegí un rincón tranquilo, ventilado y con buena energía. Encendé una vela blanca o rosa y, si podés, poné flores frescas o algo de color pastel. El objetivo es crear un ambiente armonioso, fiel al espíritu libriano.
  • Baño energético de Venus: mezclá en agua tibia pétalos de rosa, miel y unas gotas de esencia de lavanda. Mientras te bañás o lavás las manos, repetí: “Limpio mi energía y me abro a relaciones sanas, donde haya amor, respeto y belleza.”
  • Escribí tus intenciones: tomá una hoja y escribí todo lo que querés manifestar en el área del amor, la autoestima y el equilibrio emocional. Pueden ser frases como “Me permito recibir amor con facilidad” o “Atraigo vínculos donde soy valorada/o y escuchada/o”.
  • Cierre simbólico: doblá el papel con tus intenciones y colocalo debajo de un cuarzo rosa o una piedra blanca. Dejalo allí hasta la próxima Luna Llena. Este gesto simboliza que tus deseos están germinando, listos para florecer cuando llegue el momento.

