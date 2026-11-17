Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 18 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Tu energía hoy está por las nubes y se nota en todo lo que haces. En el amor vas a derrochar pasión y conectar de maravilla con quien te rodea. En lo económico y laboral, tus nuevas ideas y tu iniciativa personal te abrirán puertas directas al triunfo. Cuidá tu salud dándote un respiro merecido para no quemar las pilas antes de tiempo.

Hoy tu enorme generosidad te llena de satisfacción personal, sobre todo en el amor, donde tu pareja o seres queridos valorarán ese cariño puro. En el dinero mantené la calma y administrá con cabeza, sin descuidar tu salud mental regalándote un ratito de paz y autocuidado hoy.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu estabilidad mental hará que tus relaciones de amor fluyan tranquilas y llenas de complicidad. En el plano financiero y laboral es un momento excelente para comunicar tus proyectos y negociar con éxito. No olvides cuidar tu salud haciendo pausas para estirar y respirar hondo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy toca abrir el corazón y dejar atrás la soberbia. En el amor y en la familia, la humildad te ayudará a aprender muchísimo de quienes te quieren y a estrechar lazos. En cuanto al dinero, mantené la prudencia con tus gastos, y en la salud buscá actividades que te relajen y te traigan paz interior.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

En el amor y la familia pueden surgir pequeños roces por temas económicos, pero no dejes que eso apague tu cariño; es un bache temporal. En el trabajo y el dinero, un poquito más de esfuerzo te ayudará a remontar con éxito. Cuidá tu salud durmiendo bien y liberando tensiones acumuladas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy estás siempre un paso por delante de todo. Esa capacidad tuya para adelantarte a los problemas te salvará hoy de más de un susto financiero y laboral. En el amor vas a vivir momentos de mucha complicidad y confianza mutua. Recordá que cuidar tu salud física y mental es la clave para seguir brillando.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy tomate un respiro y mimate mucho hoy. Es fundamental que cuides tu salud física porque esa pequeña debilidad está afectando tu bienestar mental, ¡no te descuides! En el amor buscá el apoyo de tu gente para desconectar, y en el dinero sé prudente y evita gastos impulsivos mientras recuperas toda tu energía

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un poquito de mano izquierda te abrirá todas las puertas hoy. En el trabajo y el dinero, el tacto y la empatía lograrán que los demás colaboren contigo de forma voluntaria y exitosa. En el amor, la ternura y la cercanía derribarán cualquier muralla que notes con tu pareja. Cuidá tu salud durmiendo las horas que tu cuerpo te pide.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

¡Paciencia que las aguas volverán a su cauce! En la convivencia de pareja o en el amor hoy hay algo de tensión, pero el cariño y la comprensión todo lo curan. En el plano económico y laboral mantené los pies en la tierra y sé prudente. Tu salud te agradecerá que desconectes un rato al aire libre.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La empatía será tu mejor superpoder hoy. En la familia y en el amor, intentá ponerte en el lugar del otro en vez de criticar tan duro, te lo agradecerán un montón. En el trabajo y el dinero todo marcha estable si actúas con madurez. Cuidá tu salud cuidando lo que comes y regalándote un descanso.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy toca bajar un cambio a las prisas porque todo llega. En el amor, la paciencia es tu mejor aliada para evitar exigencias innecesarias con tu pareja. En el dinero y el trabajo, no desesperes si los resultados no se ven al instante, confiá en tu proceso. Cuidá tu salud evitando el estrés mental y respirando con calma.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Que las dudas no te engañen, el amor verdadero evoluciona. En el terreno sentimental, aunque notes que la relación ha cambiado de ritmo, eso no significa que se haya apagado la chispa. En el dinero y el trabajo mantené el foco con confianza. Cuida tu salud física y descansá para mantener esa intuición tan bonita al 100%.