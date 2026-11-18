Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 19 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna en Acuario este lunes 16 de noviembre: qué energía trae con el Sol en Escorpio, Júpiter y Marte para todos los signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. No abuse de la generosidad de los demás. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Pletórico de energía y vitalidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Puede tener grandes gastos inesperados. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Aborde directamente sus problemas económicos. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Abundantes novedades en el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Dolor en las piernas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Momento para afianzar su relación de pareja. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Grandes cambios en el terreno profesional. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. No fuerce demasiado la máquina, el organismo se debilita.