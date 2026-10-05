Luna Nueva en Libra de octubre 2026: qué significa y cómo influirá en cada signo

La lunación será el 10 del mes y marcará un nuevo ciclo en vínculos, relaciones y acuerdos. Qué significa este fenómeno astrológico y cómo puede influir en cada perfil astral del zodíaco.

La Luna Nueva en Libra del 10 de octubre de 2026 abre un nuevo ciclo vinculado con los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio.

Luna Nueva en Libra de octubre 2026 : el sábado 10 de octubre llega un fenómeno astrológico que abre un nuevo ciclo relacionado con los vínculos, las relaciones, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio. ¿Qué significa y cómo influirá en cada signo?.

Horóscopo de hoy, lunes 5 de octubre

En astrología, las Lunas Nuevas representan momentos de comienzo y renovación. En el signo de la balanza, el foco se dirige especialmente hacia la manera en que nos vinculamos con otras personas y hacia las decisiones que tomamos para encontrar un punto de equilibrio entre nuestras necesidades y las de los demás.

Pero este novilunio tiene un detalle importante: Venus, regente de Libra, se encuentra retrógrada en Escorpio. Venus comenzó su retrogradación el 3 de octubre y permanecerá retrógrada hasta noviembre, por lo que los temas venusinos — amor, vínculos, deseo, dinero y valores personales— atraviesan un período de revisión . La pregunta puede ser menos “¿cómo hago para que todo esté bien?” y más “¿qué necesito para que este vínculo sea realmente equilibrado?”.

Aries : los vínculos y las relaciones uno a uno toman protagonismo. Puede ser momento de revisar acuerdos y límites.

Tauro : cambios en rutinas, trabajo y hábitos pueden pedir una nueva organización para recuperar equilibrio.

Géminis: romances, creatividad, placer y proyectos personales pueden abrir un nuevo capítulo.

Cáncer: la familia, el hogar y las cuestiones emocionales pueden necesitar nuevas reglas o acuerdos.

Leo: conversaciones, decisiones y formas de comunicarse pueden entrar en una etapa de renovación.

Virgo: el foco pasa por el dinero, los recursos y el valor que cada persona le da a su propio trabajo y tiempo.

Libra: la Luna Nueva ocurre en su signo y puede marcar un nuevo comienzo personal, especialmente en la manera de mostrarse y relacionarse.

Escorpio: Venus retrógrada en su signo intensifica la revisión de vínculos, deseos y valores personales.

Sagitario: puede ser un momento para revisar amistades, grupos y proyectos compartidos.

Capricornio: relaciones profesionales, objetivos y acuerdos laborales pueden necesitar ajustes.

Acuario: nuevas perspectivas sobre estudios, viajes, creencias y proyectos a futuro pueden comenzar a tomar forma.

Piscis: intimidad, recursos compartidos y confianza pueden convertirse en temas centrales durante este nuevo ciclo.