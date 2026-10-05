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Luna Nueva en Libra de octubre 2026: qué significa y cómo influirá en cada signo

La lunación será el 10 del mes y marcará un nuevo ciclo en vínculos, relaciones y acuerdos. Qué significa este fenómeno astrológico y cómo puede influir en cada perfil astral del zodíaco.

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La Luna Nueva en Libra del 10 de octubre de 2026 abre un nuevo ciclo vinculado con los vínculos
La Luna Nueva en Libra del 10 de octubre de 2026 abre un nuevo ciclo vinculado con los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio.
  • Luna Nueva en Libra: qué significa este fenómeno astrológico.
  • Vínculos y relaciones: qué aspectos pueden entrar en revisión.
  • Nuevos comienzos: las áreas de la vida que pueden abrir un nuevo ciclo.
  • Equilibrio personal: la importancia de encontrar un punto medio entre las propias necesidades y las de los demás.
  • Los 12 signos: cómo puede influir la Luna Nueva en Libra en cada signo del zodíaco.

Luna Nueva en Libra de octubre 2026: el sábado 10 de octubre llega un fenómeno astrológico que abre un nuevo ciclo relacionado con los vínculos, las relaciones, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio. ¿Qué significa y cómo influirá en cada signo?.

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En astrología, las Lunas Nuevas representan momentos de comienzo y renovación. En el signo de la balanza, el foco se dirige especialmente hacia la manera en que nos vinculamos con otras personas y hacia las decisiones que tomamos para encontrar un punto de equilibrio entre nuestras necesidades y las de los demás.

Pero este novilunio tiene un detalle importante: Venus, regente de Libra, se encuentra retrógrada en Escorpio. Venus comenzó su retrogradación el 3 de octubre y permanecerá retrógrada hasta noviembre, por lo que los temas venusinos —amor, vínculos, deseo, dinero y valores personales— atraviesan un período de revisión. La pregunta puede ser menos “¿cómo hago para que todo esté bien?” y más “¿qué necesito para que este vínculo sea realmente equilibrado?”.

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Cómo puede influir en cada signo la Luna nueva en libra

Aries: los vínculos y las relaciones uno a uno toman protagonismo. Puede ser momento de revisar acuerdos y límites.

Tauro: cambios en rutinas, trabajo y hábitos pueden pedir una nueva organización para recuperar equilibrio.

Géminis: romances, creatividad, placer y proyectos personales pueden abrir un nuevo capítulo.

Cáncer: la familia, el hogar y las cuestiones emocionales pueden necesitar nuevas reglas o acuerdos.

Leo: conversaciones, decisiones y formas de comunicarse pueden entrar en una etapa de renovación.

Virgo: el foco pasa por el dinero, los recursos y el valor que cada persona le da a su propio trabajo y tiempo.

Libra: la Luna Nueva ocurre en su signo y puede marcar un nuevo comienzo personal, especialmente en la manera de mostrarse y relacionarse.

Escorpio: Venus retrógrada en su signo intensifica la revisión de vínculos, deseos y valores personales.

Sagitario: puede ser un momento para revisar amistades, grupos y proyectos compartidos.

Capricornio: relaciones profesionales, objetivos y acuerdos laborales pueden necesitar ajustes.

Acuario: nuevas perspectivas sobre estudios, viajes, creencias y proyectos a futuro pueden comenzar a tomar forma.

Piscis: intimidad, recursos compartidos y confianza pueden convertirse en temas centrales durante este nuevo ciclo.

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