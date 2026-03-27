27 de marzo de 2026 Inicio
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Cuando el Sol entra en Aries pasan estas cosas: qué cambia para todos los signos

El primer signo del zodíaco está vinculado con el inicio, la valentía y la decisión. Cuando el Sol entra en este perfil astral, se activa una energía más directa, intensa y orientada a avanzar.

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Cuando el Sol entra en Aries pasan cosas que impactan a todos los signos de diferente manera.

Cuando el Sol entra en Aries pasan cosas que impactan a todos los signos de diferente manera.

  • El ingreso del Sol en Aries marca el inicio del año astrológico.
  • Este tránsito trae una energía de comienzos, impulso y acción.
  • Aries potencia la necesidad de tomar decisiones y avanzar sin tantas dudas.
  • El tránsito impacta en todos los signos, pero en distintas áreas de la vida.

Cuando el Sol entra en Aries pasan estas cosas: cada año, hay un momento clave en el calendario astrológico que marca un antes y un después: la entrada del Sol en Aries. ¿Qué cambia para todos los signos?

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Este tránsito no solo da inicio a un nuevo ciclo, sino que también trae una energía completamente distinta que impacta en todos los perfiles astrales del zodiaco. Con el ingreso del astro solar en el signo del carnero comienza el llamado “año astrológico”, una etapa asociada al impulso, la acción y los nuevos comienzos.

Es un escenario que invita a dejar atrás la duda y animarse a dar el primer paso, incluso en aquello que venía postergado. Durante este período, es común sentir una mayor necesidad de movimiento. La vibra regida por Marte impulsa a actuar, a tomar decisiones rápidas y a salir de la inercia.

Mujer relajada

Qué significa el ingreso del Sol en Aries para todos los signos

Aries

Arranca tu temporada. Renacés. Más vibra, más decisión y ganas de ir por todo. Es tu momento de empezar sin pedir permiso.

Tauro

Se mueve tu mundo interno. Necesidad de bajar un cambio, procesar emociones y cerrar etapas antes de un nuevo comienzo.

Géminis

Se activa tu vida social. Nuevos contactos, proyectos en grupo y oportunidades que aparecen a través de otras personas.

Cáncer

Impacto en tu carrera y rumbo. Escenario para tomar decisiones importantes y animarte a ocupar un lugar más visible.

Leo

Expansión total. Ganas de viajar, estudiar o salir de lo conocido. Se abre tu mirada y aparece una nueva motivación.

Virgo

Transformación profunda. Emociones intensas, cierres y renacimientos internos. Algo cambia desde la raíz.

Libra

Los vínculos se activan fuerte. Encuentros, decisiones y definiciones importantes en relaciones.

Escorpio

Se ordena tu rutina. Más vibra para hábitos, trabajo y cuerpo. Momento ideal para reorganizar tu día a día.

Sagitario

Se enciende tu fuego. Creatividad, deseo, romance y ganas de disfrutar más la vida.

Capricornio

El foco está en tu mundo emocional y familiar. Necesidad de seguridad, contención y revisar tus bases.

Acuario

Movimiento total. Más comunicación, ideas y conexiones. Tu mente va rápido y aparecen nuevas oportunidades.

Piscis

Se activa tu valor personal. Periodo para ordenar lo económico y elegir desde lo que realmente merecés.

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